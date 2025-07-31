ماسكرا Lashlighter Up & Out من شيجلام .. تضيء عينيك وتمنحك إطلالة واثقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - بينما تميل بعض الصيحات إلى الإطلالة الطبيعية والناعمة، تختار شيجلام أن تعيد التركيز إلى الرموش بكل جرأة مع إطلاق ماسكرا Lashlighter Up & Out الجديدة. تمامًا كقلم التحديد الملوّن في حقيبة المدرسة، يلفت تصميم هذه الماسكرا الكهربائي الانتباه من النظرة الأولى – ورموشك كذلك بعد أول تمريرة. بتمريرة واحدة فقط تتحول نظرتك من نصف نائمة إلى مشرقة بطبيعية، وكأنك تضعين رموشًا صناعية خفيفة بالكاد تُرى.

لكن هذه الماسكرا تتجاوز فكرة الطلاء العادي للرموش؛ فهي ترفع وتطيل وتحدد الرموش بدقة في حركة واحدة خالية من التكتلات، لتمنحك تأثيرًا مشدودًا وواسع العينين كما لو كنتِ بين يدي خبيرة مكياج محترفة وتُعد مثالية للعيون الغائرة، حيث تعمل تركيبتها على رفع النظرة وفتحها بشكل واضح لتمنحك مظهرًا يقظًا ومتألقًا، حتى بعد ليلة قصيرة من النوم.

ماسكرا Lashlighter Up & Out من شيجلام

السر وراء هذا التأثير اللافت هو تركيبتها الغنية بألياف فائقة الخفة تلتصق بالرموش من دون أن تتكتل لنتيجة رائعة تمتاز بطول لا نهائي وحجم ذكي وخلو تام من المظهر العنكبوتي. يمكنك تكرار وضعها طبقة بعد أخرى لزيادة الدراما، دون تقشر أو تفتت خلال اليوم حتى يحظى كل رمش بلحظته الخاصة.

أما الفرشاة، فهي البطل الحقيقي في هذه التجربة. بتصميمها الذكي ثنائي الجوانب، تم ابتكارها لتناسب تقوس العين الطبيعي. أحد الجانبين يحتوي على شعيرات شبيهة بالمشط لتوزيع الكمية المثالية من المنتج، بينما يعمل الجانب الآخر كمشط دقيق يفرق الرموش وينشرها بدقة متناهية وتصميم مريح وبديهي يمنحك الحرية في بناء الرفع والحجم كيفما تحبين.

ولأن الرموش الجميلة تبدأ من العناية، أُثريت تركيبة Lashlighter Up & Out بمكونات مغذية مثل ببتيد بالميتويل ثلاثي الببتيد-5 Palmitoyl Tripeptide-5”"، وهو ببتيد يدعم قوة الشعر، وزيت الجوجوبا المعروف بخصائصه المرطبة حتى بعد إزالة الماسكرا، تبقى الرموش ناعمة ومرطبة وخالية من الجفاف.

وعند نهاية اليوم، يأتي دور منتج Lashlighter EZ Remove Lash Treatment من شيجلام، الغني بمكوّن PeptiLuLash، والذي يعمل على إزالة حتى أكثر الماسكرا عنادًا، مع منح الرموش جرعة ترطيب تستحقها.

من تصميمها المستوحى من أقلام التحديد إلى آخر لمسة على الرموش، صُمّمت ماسكرا Lashlighter Up & Out من شيجلام لتضيء عينيك وتمنحك إطلالة واثقة ومشرقة. إنها مستحضر يومي لا غنى عنه، ينبض بطاقة البطلة الرئيسية.

