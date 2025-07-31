الامارات | السجن مدى الحياة لقاتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس أنه تم إدانة سويدي وإصدار حكم بحبسه مدى الحياة لدوره في مقتل طيار أردني عام 2015 على يد تنظيم داعش.

وكان قد تم آسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة«26 عاما» بعدما تحطمت طائرته اف-16 بالقرب من الرقة شمال سوريا. وتم إدخاله في قفص وإضرام النار فيه مطلع 2015.

ويتردد أن المشتبه به، الذي قال الادعاء السويدي إنه يدعى أسامة كريم «32 عاما»سافر إلى سوريا في سبتمبر 2014 للقتال بجانب تنظيم داعش الارهابي.

وذكرت وكالة تي تي السويدية للأنباء أنه صدر حكم بحبس كريم مدى الحياة.

وكان الادعاء السويدي قد وجه اتهامات لكريم في مايو الماضي، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب خطيرة وجرائم إرهابية في سوريا. وكان قد أدين سابقا في فرنسا وبروكسل لمشاركته في هجمات تنظيم داعش المميتة في هذه الدول.