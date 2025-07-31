الامارات | فتاة تنشر على "تيك توك" أنها ابنة حسني مبارك .. فماذا ردّ عليها نجله علاء ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك الجدل الدائر منذ أيام حول سيدة تدعي أنها شقيقته، واتهمت الفنانة وفاء عامر بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وكانت ناشطة على منصة "إكس" قد وجهت رسالة لنجل مبارك قالت فيها "مساء الفل يا ابن الغالى عندي استفسار يا أستاذ علاء، ليه مش بتتخذ إجراء ضد المدعية أنها ابنة الرئيس مبارك؟ أنا بشوفها من زمان، ومستغربه ليه مش بتقاضيها دي بتشوه سمعة الرئيس مبارك الله يرحمه ويغفر له؟".

وردا على سؤالها، قال علاء مبارك: "مساء الخير على حضرتك أستاذة نجلاء، الكلام الفارغ ده لايستحق الرد ولا له أي أهمية. ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام. تحياتى لحضرتك".

ونشرت مؤخرا فتاة مجهولة، ادعت أنها ابنة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وفنانة معتزلة، مقاطع فيديو على "تيك توك"، زعمت خلالها أن الفنانة وفاء عامر لعبت دورا خفيا في "بيع أعضاء" لاعب كرة القدم الشاب إبراهيم شيكا، الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان.

وحسب "روسيا اليوم" أثارت هذه الادعاءات موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي مستندات قانونية أو تقارير طبية تثبت صحة هذه المزاعم الخطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على الفتاة، مشيرة أنها اعترفت لدى التحقيق معها بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.