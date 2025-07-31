الامارات | هذه الأطباق على الإفطار تحارب الكوليسترول فوراً وتحمي القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف خبراء أن وجبة الإفطار هي الوقت الأمثل لتناول أطعمة تُساعد على ضبط مستويات الكوليسترول. فمن خلال اختيار وجبات الإفطار بعناية، يمكنك خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ورفع مستوى الكوليسترول المفيد (HDL)، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ومن أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار الصحية:



الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى:

يُعد الشوفان من أشهر وأهم أنواع الفطور المدعمة علميًا بخفض الكوليسترول. ويحتوي خبز الشوفان والشعير والحبوب الكاملة على ألياف قابلة للذوبان، وخاصةً بيتا جلوكان. حيث تعمل هذه الألياف كالإسفنجة في الأمعاء، فتمتص الكوليسترول وتمنع امتصاصه في مجرى الدم، مما يُساهم بفاعلية في خفض مستوياته.

التوت:

الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر، والتوت الأسود ليست ملونة ولذيذة فحسب، بل هي غنية أيضًا بـمضادات الأكسدة (مثل الأنثوسيانين) والألياف. تحمي مضادات الأكسدة الشرايين من التلف، كما أن أليافها تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

المكسرات والبذور:

اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور الكتان، وبذور دوار الشمس هي مصادر غذائية غنية. تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ودهون متعددة غير مشبعة صحية، مما يُقلل من مستوى الكوليسترول الضار. تُعد بذور الكتان والشيا مصدرًا رائعًا لـأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان. تحتوي معظم المكسرات أيضًا على ستيرولات نباتية، وهي مركبات كيميائية تُعيق امتصاص الكوليسترول.

الأفوكادو:

هذه الفاكهة الغنية مصدر ممتاز لـالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs)، التي ثبتت فعاليتها في خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL)، وربما رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنها مصدر غني بـالألياف والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة القلب.

الأطعمة الغنية بالستيرولات النباتية المضافة:

تحتوي بعض الأطعمة، مثل أنواع السمن النباتي وعصير البرتقال والزبادي، على ستيرولات نباتية مضافة. تشبه هذه الستيرولات كيميائيًا الكوليسترول، وتؤثر على امتصاصه في الأمعاء، مما يُخفّض مستوى الكوليسترول الغذائي الذي يدخل الجسم، وبالتالي يُساهم في تحسين مستويات الكوليسترول الكلية.