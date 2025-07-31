حساسية الشمس.. إليك الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أولجا تشيركوفا، طبيبة الأمراض الجلدية الروسية، أن حساسية الشمس يمكن التعرف عليها من خلال ظهور الحكة والطفح الجلدي خلال ساعات قليلة من التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت: "تظهر ردود الفعل الجلدية الناتجة عن حساسية الشمس غالبا في مناطق الوجه والذراعين والكتفين".

وتتجلى هذه الحساسية باحمرار سريع للجلد، يرافقه حكة، وأحيانا ظهور بثور أو طفح جلدي صغير في تلك المناطق. وقد تظهر الأعراض فورا أو بعد ساعات قليلة من التعرض لأشعة الشمس.

وفي هذه الحالة، ينصح بتجنب التعرض المباشر للشمس، وفق ما كشف موقع "news".

وتوصي الطبيبة الأشخاص المصابين بحساسية الشمس بتجنّب البقاء في الخارج، وخاصة على الشاطئ، بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، وهي الفترة التي تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها.

كما تشدد على ضرورة استخدام واق شمسي بعامل حماية مرتفع (SPF)، وتجديده كل ساعتين.

وفي حال ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة، تنصح بالبقاء في الظل، والاغتسال بالماء البارد، ثم استخدام مرطّب أو جل مخصص لما بعد التعرض للشمس.

وخارج أوقات الذروة، يفضل ارتداء ملابس خفيفة تغطي الجلد وتوفر الحماية من أشعة الشمس.

