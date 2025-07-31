الامارات | مغنّي راب سابق وشيخ دين حالياً: "ذهاب النساء الى البحر حرام ولو بحجاب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار صانع المحتوى المغربي المثير للجدل، إلياس الخريسي، المعروف بلقب "الشيخ سار"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه من ذهاب النساء إلى البحر، معتبرا أن ذلك حرام وغير جائز شرعا "حتى لو كنّ مرتديات الحجاب أو البوركيني".

واعتبر "الشيخ سار" الذي يتابعه نحو مليون شخص على موقع "فيسبوك"، أنّ "ذهاب الرجل مع زوجته إلى البحر أو المسبح خطأ وتصرف غير صائب، حتى ولو كان لباسها محتشما، وذلك لغياب غضّ البصر وبسبب المكان المختلط الذي يجب أن تتجنب ارتياده"، مشيرا إلى أن "المرأة ستبقى طوال الساعات التي ستمضيها على الشاطئ تنظر إلى الرجال".

و"الشيخ سار" هو مغنّي راب معتزل، قبل أن يتخصّص في تقديم محتوى ديني بطريقته الخاصة، حيث سبق وأن أثار جدلا واسعا، عندما دعا الرجال إلى عدم الزواج بالمرأة المتعلمّة والحاصلة على شهادة جامعية.

وأثار موقفه آراء وتعليقات مختلفة على المنصات المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه القضيّة، بين من اعتبر أنّ أفكاره "متشددة" ضد النساء، ومن رأى أنه يدعو إلى "الحفاظ على الحياء العام وعلى القيم".

وكتبت احدى المدوّنات تعليقا قالت فيه" هذا الرجل يريد أن يمنع المرأة من الحياة بسبب أفكاره المتشددة، ما الضرر من ذهاب الرجل وزوجته إلى الشاطئ إذا كان لباسها محترما؟"، وانتقد مدوّن آخر، المواضيع التي يتناولها "الشيخ سار" في كل مرة والتي تمسّ المرأة، بدل أن يوجه خطابه إلى "قضايا أعمق".