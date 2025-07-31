الامارات | يُشيَّع في مصر اليوم .. ما هي قصة لطفي لبيب مع "السفير الإسرائيلي" ولماذا حذروه منه ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يشيع اليوم في القاهرة جثمان الفنان المصري لطفي لبيب من كنيسة مار مرقس بمنطقة مصر الجديدة، تاركاً وراءه مسيرة غنية بالأعمال القيمة.

وعرف لطفي لبيب مسيرة فنية طويلة شارك خلالها في نحو 400 عمل فني، رغم أن بداياته مع الفن جاءت في وقت متأخر بسبب تجنيده في الجيش المصري لـ6 سنوات، ومن بعدها سفره إلى الخارج لـ4 سنوات، لتنطلق مسيرة الفنية في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وكان دور السفير الإسرائيلي، الذي أداه في فيلم "السفارة في العمارة" من أشهر أدوار لطفي لبيب حيث روى مخرج الفيلم عمرو عرفة كواليس مشاركة الفنان الراحل في هذا العمل، كاشفاً أن عادل إمام هو من رشّح لبيب لتقديم هذا الدور.

وأكد المخرج أنه كان متخوفاً من هذا الترشيح، بسبب "الطابع الكوميدي" للطفي لبيب وخفة دمه المعهودة، لكنه أقر بأنه فوجئ بمدى الجدية التي أظهرها الممثل الراحل في هذا الدور وتقمصه للشخصية بشكل بارع.

وهو الأمر دفع المخرج لزيادة مشاهد لطفي لبيب في العمل، ومن بينها مشهد "التورتة" الذي أظهر احتفال السفير الإسرائيلي بعيد ميلاد بطل الفيلم.

وكان الفنان الراحل قد تحدث في عدة لقاءات تلفزيونية عن هذا الدور وكيف كان بمثابة نقلة فنية كبيرة له، رغم أن فنانين كثيرين منهم الفنان محمد هنيدي حذروه من تقديم دور السفير الإسرائيلي حتى لا يكرهه الجمهور، بينما شجعه المخرج سعيد حامد على الخطوة وتوقع أن يكون الدور علامة فارقة في مسيرة لبيب الفنية.

وخلال رحلة علاجه، خضع لجلسات العلاج الطبيعي إلا أنها لم تحسن من حالته بشكل ملحوظ، قبل أن يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي ونهائي، وتفرغه للكتابة كوسيلة جديدة يعبر بها عن إبداعه.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد محافظة بني سويف عام 1947، تخرج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1970، كما التحق بالقوات المسلحة المصرية وشارك بحرب عام 1973. وخلال فترة خدمته العسكرية ومشاركته بالحرب، كتب لبيب قصة درامية عن الحرب في كتاب بعنوان "الكتيبة 26"، وقال إنه تمنى أن تتحول هذه القصة لعمل سينمائي.