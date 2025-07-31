الامارات | حطَّم وجهها بمطرقة .. خامس محاولة "اغتيال" لتمثال امرأة في الجزائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة ربما كانت الخامسة من نوعها، حطم شخص وجه تمثال "عين الفوارة" الأشهر في الجزائر، والواقع في ميدان عام.

وفي فيديو متداول، صعد شخص إلى نافورة "عين الفوارة" في ولاية سطيف، وحطم جزءًا كبيرًا من وجه التمثال بمطرقة في يده، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفه رغم مقاومته الشرسة.

وتم القبض على المتهم ونقله إلى مركز الأمن، في حين التف السكان حول النافورة، يتحدثون عن الحادثة، وانقسموا بشأنها بين مؤيد ومعارض للواقعة.

وتمثال عين الفوارة نحته الفرنسي فرانسيس دي سانت فيدال، وانتهى منه في 26 فبراير 1898، وهو لامرأة من ولاية سطيف، وكُشِفَ عنه لأوَّل مرة في متحف اللوفر، بمناسبة مرور 10 أعوام على بناء برج إيفل، بحسب "العربية.نت".

ويشار إلى أنَّ التمثال تعرَّض إلى عدة محاولات تخريب، مرة في 22 أبريل 1997، حيث وقع تفجير التمثال بقنبلة وضعت بأسفله حطمته إلى أجزاء، وتمّ ترميمه في أقلّ من 24 ساعةً وأعيد التمثال إلى مكانه يوم 24 أبريل 1997.

وبتاريخ 31 مارس 2006 قام شاب بضرب وجه التمثال بمطرقة فشوّه خدها الأيسر وأنفها وفمها، وفي 18 ديسمبر 2017 قام رجل بتحطيم وجه التمثال وثديها بمطرقة وتمّ ترميمه بسرعة بميزانية معتبرة تقدر بـ3 ملايين دينار جزائري (قرابة 200 ألف دولار أميركي)، كما تكررت الحادثة سنة 2022.