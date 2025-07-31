الامارات | الحبة السوداء.. علاج منسي بفوائد مذهلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُستخرج زيت الحبة السوداء أو حبة البركة من بذور نبات «Nigella sativa»، المعروف في الطب التقليدي منذ آلاف السنين.

ويُعتقد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا، ما قد يُفيد في علاج حالات مثل الصدفية، والربو، وحب الشباب، وتساقط الشعر، إلا أن الكثير من هذه الفوائد لا يزال بحاجة إلى دراسات بشرية.

فما هي الفوائد الصحية لزيت حبة البركة؟

تُعرف الحبة السوداء بأسماء أخرى، مثل «الكمون الأسود» و«القزحة» و«حبة البركة»، وتنتشر زراعتها في مناطق حارة، مثل شرق أوروبا، وشمال أفريقيا، وجنوب غربي آسيا.

وأبرز فوائدها، وفق موقع «هيلثلاين» الطبي، تتمثل في:

1- تحسين صحة الجلد

تُشير دراسات إلى أن استخدام زيت الحبة السوداء موضعياً يُمكن أن يُقلل من حب الشباب، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والميكروبات. كما تُشير أبحاث أخرى إلى أن له تأثيراً واعداً في التخفيف من أعراض الصدفية، خصوصاً عند استخدامه موضعياً أو فموياً بانتظام.

2- تسريع شفاء الجروح

يحتوي هذا الزيت على مركب «الثيموكينون»، الذي يُعزز نمو الأنسجة، ويُساعد في شفاء الجروح والحروق بفضل تأثيراته المضادة للالتهاب والبكتيريا، كما يُحفز إنتاج الكولاجين.

3- تعزيز صحة الشعر

يُستخدم زيت الحبة السوداء في منتجات العناية بالشعر، وقد أظهرت دراسة صغيرة عام 2020 أن استخدام لوشن يحتوي على مستخلص الحبة السوداء يومياً لمدة 3 أشهر زاد من كثافة الشعر وقلل تساقطه.

4- دعم صحة الرئة وتقليل نوبات الربو

أظهرت مراجعة علمية أن استنشاق بخار الحبة السوداء قد يُحسن وظيفة الرئة، ويقلل من أعراض الربو، ويرجّح أن يكون ذلك بفضل خصائص الزيت المضادة للالتهاب.

5- المساعدة في علاج البهاق

في دراسة أجريت عام 2019، أظهر استخدام كريم يحتوي على زيت الحبة السوداء مرتين يومياً لمدة 6 أشهر تحسناً في التصبغات الجلدية لدى مرضى البهاق، وربما يعود ذلك إلى قدرة الزيت على تحفيز توزيع الميلانين في البشرة.

والبهاق هو مرض يُسبب ظهور بقع يفقد فيها الجلد لونه.

6- تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة

الالتهاب المزمن يرتبط بأمراض مثل السكري والسرطان، وقد بيّنت أبحاث أن زيت الحبة السوداء يحتوي على مركبات تقلل من هذه الالتهابات على مستوى الجسم.

7- دعم إنقاص الوزن

أظهرت دراسة عام 2021 أن تناول 2000 ملغرام من زيت الحبة السوداء يومياً لمدة 8 أسابيع أسهم في تقليل الشهية وخفض مؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم.

8- تحسين مستويات السكر في الدم

تُشير أبحاث إلى أن زيت الحبة السوداء قد يُساعد في تنظيم مستويات السكر والأنسولين في الدم، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

9- الوقاية من المتلازمة الأيضية

في دراسة أُجريت على مشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ساهم تناول زيت الحبة السوداء في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وسكر الدم الصيامي، والضغط الانبساطي.

قد يكون زيت الحبة السوداء علاجاً طبيعياً واعداً لحالات صحية عدة، لكنه لا يُغني عن نمط حياة صحي واستشارة طبيب مختص قبل استخدامه.