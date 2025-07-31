الامارات | طبيب أميركي يسمم زوجته 3 مرات في أسبوع واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة أثارت صدمة واسعة في الولايات المتحدة، يواجه طبيب أسنان من ولاية كولورادو تُهمة قتل زوجته عمدًا عبر تسميمها ببطء، في محاولة للتخلّص منها دون المرور بإجراءات الطلاق.

وبحسب ما كشفه المدعي العام، فإن الطبيب جيمس كريج خطّط للجريمة بدقة، إذ لم يكن مستعدًا لتحمّل التبعات المالية والاجتماعية لانفصال رسمي، فاختار بدلاً من ذلك أن يضع حدًا لحياة زوجته بطريقة مروعة.

وتُظهر وثائق الادعاء أن كريج قام بعدة محاولات فاشلة لتسميم زوجته قبل أن ينجح في النهاية بإعطائها جرعة قاتلة من مادة السيانيد أثناء وجودها في المستشفى، بينما كان الأطباء يبحثون عن تفسير لتدهور حالتها الصحية المفاجئ.

وأنجيلا كريج، وهي أم لستة أطفال، كانت قد نُقلت إلى المستشفى ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، قبل أن تُعلَن وفاتها دماغيًا، وسط دهشة الطاقم الطبي.

ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ تتهم السلطات كريج أيضًا بمحاولة تزوير الأدلة لتبدو الحادثة وكأنها انتحار، كما يُزعم أنه طلب من أحد زملائه في السجن التخلص من المحقق المسؤول عن القضية.

ووقعت الجريمة المروّعة في ضاحية من ضواحي دنفر، ولا تزال تفاصيلها تكشف يومًا بعد آخر عن قسوة يصعب تصديقها.