تجاهلها يهدد حياتك.. 5 علامات خطيرة تشير إلى أورام المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات أن تشير إلى الإصابة بورم في المخ، لذا يجب الانتباه إليها لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد الحياة.

وبحسب موقع هيلث، فإن هناك 5 علامات خطيرة تشير إلى أورام المخ، تتمثل في:

الصداع الذي يزداد سوءًا

الصداع الذي يزداد تكرارًا وألمًا - خاصةً عندما يصاحبه غثيان وقيء - العرض الأكثر شيوعًا، قد يكون الصداع مُنقطعًا أو أقل حدة، ولكنه يستمر لفترة طويلة، هذا يشير إلى وجود ضغط مرتفع داخل الجمجمة، ما قد يُشير إلى وجود نموٍّ في الدماغ.

عادةً ما يكون الصداع أسوأ في الصباح الباكر عند الاستيقاظ، لكن هذا ليس الحال دائمًا، ويمكن لمناطق معينة من الرأس تتأثر أحيانًا أكثر من غيرها.

العالم أجمع يعاني من الصداع، لذا فإن أي شخص يعاني من الصداع لا ينبغي أن يقلق بشأن إصابته بورم في المخ، فالصداع المستمر والمتفاقم المصحوب بأعراض أخرى هو ما يحتاج إلى فحص.

ضعف أو خدر أو مشاكل في التوازن

قد يواجه الشخص فجأة صعوبة في المشي أو الحفاظ على توازنه، قد تلاحظ تغيرات حركية في جانب واحد من الجسم أو أحد الأطراف، قد يتجلى ذلك في تصرفات غير طبيعية، مثل إسقاط الأشياء باليد اليمنى، أو عدم القدرة على ربط الحذاء أو زر القميص.

تغيرات الرؤية

قد تشمل العلامات المزعجة عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو الحساسية الشديدة للضوء، أو عدم الراحة عند تحريك العين كثيرًا.

قد يسبب ورم الدماغ أيضًا تلفًا في الألياف التي تربط العينين بالجزء الخلفي من الدماغ، ما يسبب انقطاعًا في المجال البصري، أو بقعًا سوداء في الرؤية، قد تبدأ فجأةً بالاصطدام بالجدران أو الأشياء الأخرى لأنك لم تعد تراها.

نوبات التعب

لا تعني كل النوبات أنك مصاب بورم، ولكن الأورام يمكن أن تسبب نوبات التعب بالتأكيد.

الارتباك أو تغيرات الحالة العقلية

قد تلاحظ العائلات تغيرات خفية ولكنها غير طبيعية بشكل واضح في سلوك الشخص، قد يترك أحد أفراد الأسرة الموقد مضاءً عندما لم يفعل ذلك من قبل، أو قد يضيع أثناء القيادة في حي مألوف.

أورام المخ تسبب تغيرات في شخصية المرضى، وتحويل الزوج المحب إلى شخص غريب عدواني ومجادل؛ أو تحويل أحد أركان الأسرة إلى شخص غير مهتم ومنعزل.

