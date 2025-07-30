تسريحات شعر ويفي على طريقة النجمات تجعل شعرك أكثر حجماً وحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:01 مساءً - تسريحات الشعر الويفي هي واحدة من أفضل وأجمل خيارات تسريحات الشعر بالنسبة إلى كثيرات من النساء، الشابات منهن والأكبر سناً أيضاً، ولا شك أنت واحدة منهن. فتسريحة الشعر الويفي تعد تسريحة شعر أيقونية أثبتت على مر العصور أنها الخيار الأمثل للمرأة في الأوقات كافة، سواء في الأيام العادية أو خلال أوقات العمل أو حتى في المناسبات والسهرات. وهي لا تبرز جمال شعرك وحيويته فقط وإنما تجعله يبدو أكثر كثافة وحجماً، ما ينعكس جمالاً وأنوثة على إطلالتك في كل زمان ومكان. فإذا كنت من محبات تسريحة الشعر الويفي الخالدة، نرصد لك من "الخليج 365"، باقة تسريحات شعر ويفي على طريقة النجمات، تتراوح بين المنسدلة والمرفوعة ونصف المرفوعة، لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك وملمس شعرك.

تسريحة الويفي الجانبية المزينة بأكسسوار ناعم من أصالة

https://www.instagram.com/p/DJMp6kqM_f2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJMp6kqM_f2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJMp6kqM_f2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تألقت النجمة أصالة في واحدة من إطلالاتها بتسريحة شعر ويفي جانبية، جاءت أنيقة وراقية، خصوصاً مع الخصل العريضة المتموجة التي انسدلت على جهة واحدة من الكتف، مما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية لافتة. وقد زينت أصالة هذه التسريحة بأكسسوار شعر ناعم جاء على شكل مشبك مميز، أضاف بريقاً ناعماً وجعل إطلالتها مثالية للمناسبات والسهرات.

إليك أيضاً تسريحات شعر مرفوعة على طريقة النجمات من الكعكة الكلاسيكية إلى الرفعات الجريئة

تسريحة الشعر الويفي العريض بالفرق النصفي من هنا الزاهد

https://www.instagram.com/p/DMSdaUnImaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMSdaUnImaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMSdaUnImaH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اعتمدت هنا الزاهد في إحدى إطلالاتها تسريحة الويفي العريض بأسلوب طبيعي جذاب، وترتكز هذه التسريحة على تموجات واسعة توزع بشكل متوازن على جانبي الوجه مع فرق وسطي كلاسيكي يعزز من نعومة الملامح. هذه التسريحة تعكس حيوية الشعر وكثافته، وتناسب الإطلالات اليومية وكذلك الأوقات الخاصة.

تسريحة الويفي نصف المرفوعة بالفرق النصفي من نانسي عجرم

https://www.instagram.com/p/DMb8Cz4Il1E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMb8Cz4Il1E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMb8Cz4Il1E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُجيد نانسي عجرم المزج بين البساطة والفخامة، وقد اختارت في واحدة من أحدث إطلالاتها، تسريحة ويفي نصف مرفوعة مع فرق نصفي، تُظهر جمال خصلات الشعر المتموجة بأسلوب ناعم، بينما الجزء المرفوع يمنح الوجه انفتاحاً ويبرز الملامح. هذه التسريحة مثالية للمرأة الرومانسية التي تبحث عن إطلالة أنثوية في حفلات الزفاف والخطوبة.

تسريحة الويفي الكلاسيكية بالغرة النصفية المسحوبة إلى الخلف من سيرين عبد النور

https://www.instagram.com/p/DCUiQt1SHF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCUiQt1SHF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCUiQt1SHF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تتميز سيرين عبد النور بإطلالاتها الكلاسيكية الراقية، وتُعد تسريحة الويفي ذات الغرة المسحوبة إلى الخلف واحدة من أجمل خياراتها الجمالية. فهي تمنح الشعر شكلاً أنيقاً ومنسقاً، وتُبرز كثافته ولمعانه. هذه التسريحة تناسب السهرات الرسمية والمناسبات المميزة، خصوصاً مع مكياج عيون قوي وشفاه بلون محايد.

تسريحة الويفي نصف المرفوعة بأسلوب الكعكة العالية والغرة المنسدلة على جانبي الوجه من أحلام

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)



منحت هذه التسريحة أحلام إطلالة جريئة وفخمة في آن. فهي تجمع بين الويفي المتموج الذي ينسدل بنعومة، والكعكة العالية التي ترفع الشعر عن الرأس لتمنح مزيداً من الطول والهيبة. الغرة المنسدلة على جانبي الوجه تكسر حدّة الكعكة وتضفي لمسة ناعمة وأنثوية، وهي خيار مثالي لصاحبات الشعر الطويل والكثيف.

تسريحة الويفي نصف المرفوع بالغرة البف المسحوبة إلى الخلف من أنغام

https://www.instagram.com/p/DByx0WwNns9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DByx0WwNns9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DByx0WwNns9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اختارت أنغام في واحدة من أجمل إطلالاتها تسريحة شعر تعكس الرقي والثقة، من خلال ويفي ناعم في الأطراف وغرة بف مرفوعة إلى الخلف تعطي حجماً إضافياً في أعلى الرأس. هذه التسريحة تناسب الوجه الدائري والبيضاوي، وتُبرز تفاصيل الوجه بوضوح وأناقة. هي تسريحة ناعمة، لكنها في الوقت نفسه فخمة ومناسبة للمناسبات الراقية.

تسريحة الويفي الكلاسيكية بالفرق الجانبي من رزان جمال

https://www.instagram.com/p/C2c26rrM1wo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2c26rrM1wo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2c26rrM1wo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تجسّد رزان جمال روح الأنوثة الهادئة في تسريحة ويفي كلاسيكية تعتمد على فرق جانبي عميق يمنح كثافة لأحد الجانبين ويُبرز ملامح الوجه بأسلوب ناعم. التموجات هنا محددة بدقة، ما يجعل هذه التسريحة مثالية لفساتين السهرة ذات القصة الكلاسيكية أو الإطلالات ذات الطابع الهوليوودي.

ما رأيك أيضاً أن تواكبي أحدث تسريحات الشعر على طريقة النجمات لإطلالة أنيقة ومريحة في آن

تسريحة الويفي الشاطئية المزينة بالفيونكا من نوال الزغبي

View this post on Instagram A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)



الفيونكا المزينة على جانب الشعر منحت نوال الزغبي إطلالة شبابية وعصرية، فيما جاءت خصلات الويفي بأسلوب شاطئي فوضوي يعكس روح الحيوية والانطلاق. هذه التسريحة تُعد خياراً مثالياً لأجواء الصيف، حيث تجمع بين الأناقة والراحة، وتلائم الوجه البيضاوي والمثلثي.

تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على الظهر بالغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف من درة

View this post on Instagram A post shared by Vogue Arabia (@voguearabia)



درة كالعادة تختار تسريحات تضيف طابعاً عصرياً إلى إطلالتها، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها الشعر الويفي المنسدل على الظهر، مع غرة مبللة مصففة إلى الخلف بأسلوب sleek. هذه التسريحة تدمج بين الستايل العصري والأنوثة الكلاسيكية، وهي ملائمة جداً للحفلات المسائية وفساتين السهرة الجريئة.

كيف تختارين تسريحة الويفي المناسبة لشكل وجهك؟

لكي تكون تسريحة الويفي مثالية وتُبرز ملامحك بأجمل صورة، من المهم اختيار الشكل المناسب لها بحسب شكل وجهك: