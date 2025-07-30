الروتين الليلي الأمثل لترطيب وعلاج البشرة الجافة أثناء النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - تعتبر البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى فهم عميق وروتين عناية دقيق، لا سيّما في الليل، حيث تبدأ البشرة رحلة التجديد الذاتي بعد يوم طويل من التعرض لعوامل الإجهاد البيئي، والتلوث، وأشعة الشمس. الروتين الليلي ليس فقط وقتاً للاسترخاء، بل هو الفرصة الذهبية لتغذية البشرة الجافة بمكوّنات فعّالة، يعيد التوازن إلى حاجز الترطيب الطبيعي، ويحفّز البشرة على استعادة مرونتها وإشراقتها.

فيما يلي، تقدّم "الخليج 365" دليلاً مفصلاً عن الروتين الليلي الأمثل لترطيب وعلاج البشرة الجافة، بخطوات سهلة، تضمن ترطيباً عميقاً، وتجدداً يدوم حتى الصباح.

لماذا تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب مضاعف مقارنة بأنواع البشرة الأخرى؟

امرأة تعاني من جفاف البشرة

تتسم البشرة الجافة بخصائص فريدة تجعلها مختلفة عن باقي أنواع البشرة، كالدهنية أو المختلطة أو حتى العادية. فبينما تميل البشرة الدهنية إلى إفراز الزيوت بشكل مفرط، وتجمع المختلطة بين الجفاف والدهنية في مناطق مختلفة من الوجه مثل الجبين والأنف، تعاني البشرة الجافة من نقص في إنتاج الزيوت الطبيعية، ما يؤدي إلى مظهر باهت، وملمس خشن. وما لا يدركه البعض أن هذا النقص في الزهم؛ لا يعني جفاف البشرة فحسب، بل يمتدّ ليشمل الحاجز الواقي للبشرة، مما يجعل الأخيرة أكثر عرضة لفقدان الرطوبة بسرعة، وأكثر تأثراً بالعوامل الخارجية؛ مثل التقلبات المناخية، والتلوث.

لذا، تحتاج البشرة الجافة إلى روتين ترطيب يومي مكثف، لا يقتصر على وضع كريم مرطب فحسب، بل يشمل اختيار مكوّنات قادرة على جذب الماء، وحبسه داخل الخلايا، وتعزيز حاجز البشرة.

أهمية العناية الليلية بالبشرة الجافة

تفقد البشرة، لا سيّما الجافة منها، رطوبتها بسهولة على مدار اليوم، وعند المساء تصبح أكثر قابلية لامتصاص العناية المركّزة، لذلك يعتبر الليل الوقت المثالي لتغذية البشرة بمكوّنات فعّالة تعيد بناء الحاجز الواقي، وتعزّز نعومتها، وتمنحها ترطيباً يدوم حتى الصباح. وعندما يصبح هذا الروتين عادة يومية، تبدأ البشرة الجافة باستعادة رونقها ونضارتها، مهما تغيّرت الفصول أو ازدادت الضغوط.

تنظيف مزدوج لطيف: أساس البشرة الصحية

امرأة تنظف بشرتها الجافة

إن أولى خطوات الروتين الليلي للعناية بالبشرة الجافة هي التنظيف العميق بلطف؛ عبر طريقتين:

الطريقة الأولى: إزالة المكياج، باستعمال بلسم تنظيف غني بالزيوت، أو ماء ميسيلار مخصص للبشرة الجافة، لإذابة المكياج والعناصر الدهنية من دون سحب الزيوت الطبيعية من البشرة. ابحثي عن منتجات تحتوي على زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو.

إزالة المكياج، باستعمال بلسم تنظيف غني بالزيوت، أو ماء ميسيلار مخصص للبشرة الجافة، لإذابة المكياج والعناصر الدهنية من دون سحب الزيوت الطبيعية من البشرة. ابحثي عن منتجات تحتوي على زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو. الطريقة الثانية: تنظيف البشرة بغسول مرطب، بتركيبة كريمية أو على شكل لوشن خفيف، يحتوي على السيراميدات، أو الشوفان الغروي، أو زيت اللافندر. هذه المكونات تنظف البشرة بلطف وتحافظ على توازنها.

التونر المرطب: تهيئة البشرة لامتصاص العناية بفعالية

بعد التنظيف، تأتي مرحلة التونر الذي يعتبر خطوة ضرورية لإعادة التوازن للبشرة الجافة، وتهيئتها لامتصاص مستحضرات التجميلية، كالسيروم والكريمات التالية. ينصح باختيار تونر خالٍ من الكحول الطبي، وغني بمكوّنات مرطّبة؛ مثل:

الهيالورونيك أسيد ، للاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد.

، للاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد. البابونج أو ماء الورد ، لتلطيف البشرة الجافة والتقليل من الاحمرار.

، لتلطيف البشرة الجافة والتقليل من الاحمرار. الجلسرين، لتغذية البشرة الجافة مباشرة.

السيروم المغذي: رادع الشيخوخة المبكرة

يعتبر السيروم من أهم مستحضرات التجميل الليلية للعناية بالبشرة، لا سيّما الجافة، حيث تحتاج الأخيرة إلى تركيز عالٍ من العناصر النشطة. في الليل، تكون قدرة البشرة على الامتصاص في أوجها، مما يجعل توقيت تطبيق السيروم مثالياً. ابحثي عن سيرومات تحتوي على:

فيتامين E: مضاد للأكسدة، ما يعزز تجديد الخلايا.

مضاد للأكسدة، ما يعزز تجديد الخلايا. السكوالين النباتي: ترطيب البشرة بعمق من دون أن يسبب انسداداً للمسام.

ترطيب البشرة بعمق من دون أن يسبب انسداداً للمسام. النياسيناميد: تعزيز الترطيب وتقوية حاجز البشرة.

تعزيز الترطيب وتقوية حاجز البشرة. الأوميغا 3 و6: تغذية البشرة، وإعادة الحيوية للجلد الباهت.

الكريم الليلي: علاج جفاف البشرة أثناء النوم

لا يكتمل الروتين الليلي من دون كريم مرطب فعّال، مصمم خصيصاً لترطيب للبشرة الجافة. خلال النوم، تنخفض حرارة الجسم وتقلّ فقدان الرطوبة، مما يهيئ البشرة لامتصاص الكريمات بشكل أفضل. اختاري كريماً ليلياً بتركيبة غنية بـ:

السيراميدات أو زبدة الشيا، أو زبدة الكاكاو : تعمل على تحفيز تجديد الخلايا، وتحافظ على ترطيبها حتى الصباح.

: تعمل على تحفيز تجديد الخلايا، وتحافظ على ترطيبها حتى الصباح. حمض اللاكتيك الخفيف : يعمل على تقشير لطيف يعزز نعومة البشرة الجافة.

: يعمل على تقشير لطيف يعزز نعومة البشرة الجافة. البانثينول: لتهدئة الاحمرار وعلاج تشققات الجلد.

الماسك الليلي: علاج مكثّف

الماسك الليلي أو قناع النوم، يعدّ خطوة مكملة لروتين العناية بالبشرة الجافة، والتي تحدث فرقاً ملحوظاً في ترطيب وتنعيم البشرة. عادةً، يستخدم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. ابحثي عن الماسكات التي تحتوي على:

زيوت طبيعية : مثل زيت الأرغان، أو العسل، أو زيت الأفوكادو.

: مثل زيت الأرغان، أو العسل، أو زيت الأفوكادو. الريتينول النباتي : لتحفيز تجديد البشرة من دون تحسس.

: لتحفيز تجديد البشرة من دون تحسس. فيتامين C: لتوحيد لون البشرة وزيادة إشراقها.

5 نصائح لبشرة مشرقة

نامي على وسادة بغطاء حريري أو قطني ناعم لتجنب الاحتكاك. اشربي كمية كافية من الماء خلال النهار والمساء ما لا يقل عن 8 أكواب. احرصي على تهوية الغرفة، واستعملي جهاز ترطيب الهواء في الأجواء الجافة. تناولي أطعمة غنية بالأوميغا 3، والزيوت الصحية؛ مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة. استبدلي مناشف الوجه، بمناديل قطنية ناعمة؛ لتجفيف بشرتك بلطف.

