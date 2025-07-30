"هتحس بالسعادة" 8 فوائد عند تناول هذا النوع من الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - "

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى لذيذة، بل هي غنية بالمركبات المفيدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال.

إليك 8 فوائد عند تناول الشوكولاتة الداكنة، وفقًا لـ healthline.

غنية بمضادات الأكسدة القوية

الشوكولاتة الداكنة محملة بمركبات عضوية نشطة بيولوجيًا تعمل كمضادات للأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينول، هذه المواد تساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا وتساهم في الشيخوخة والأمراض المزمنة، يُعتقد أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من معظم الفواكه والخضروات الغنية بها مثل التوت الأزرق والأساي.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم. كما أنها تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). هذه التأثيرات مجتمعة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحسين وظائف المخ

قد تعزز الشوكولاتة الداكنة وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنها تحتوي على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين، والتي يمكن أن تحسن اليقظة والتركيز بشكل مؤقت.

أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يحسن الوظائف المعرفية لدى كبار السن.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

على الرغم من أنها تحتوي على بعض السكر، إلا أن الشوكولاتة الداكنة (خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو) يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، الفلافونويدات قد تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع 2.

تعزيز المزاج وتخفيف التوتر

تُعرف الشوكولاتة بقدرتها على تحسين المزاج. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات تؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دورًا في تنظيم المزاج. يمكن أن يساهم تناولها في الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر.

مصدر جيد للمعادن الأساسية

الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة غنية بالعديد من المعادن الأساسية. أوقية واحدة (حوالي 28 جرامًا) من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70-85% من الكاكاو يمكن أن توفر كميات كبيرة من الحديد، المغنيسيوم، النحاس، المنغنيز، وكميات لا بأس بها من الزنك والسيلينيوم.

حماية البشرة من أضرار الشمس

الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الجلد ويزيد من كثافة الجلد وترطيبه. كما أنه قد يوفر حماية ضد أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية (UVA/UVB)، مما يقلل من خطر حروق الشمس ويعزز صحة البشرة بشكل عام.

المساعدة في السيطرة على الوزن (عند تناولها باعتدال)

على الرغم من أنها غنية بالسعرات الحرارية، إلا أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يعتقد أن مرارة الكاكاو والدهون الصحية الموجودة فيها تساهم في هذا التأثير، مما قد يساعد في التحكم في الوزن عند تناولها بكميات صغيرة كجزء من نظام غذائي متوازن.

للحصول على أقصى الفوائد، اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% كاكاو أو أكثر، وتناولها باعتدال بسبب محتواها من السعرات الحرارية.

