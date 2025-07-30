الامارات | ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تقدم خدماتها لـ 527 ألف شخص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تحقيق نتائج قوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ قدمت خدماتها لأكثر من 527 ألف ضيف، في 1401 فعالية، بزيادة سنوية قدرها 11.8% في عدد الضيوف، و6.7% في عدد الفعاليات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن أداء ضيافة مركز دبي التجاري العالمي، خلال النصف الأول من 2025، يعكس قدراتها وطموحها للارتقاء بتجربة الضيوف في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مؤكداً مواصلتها دعم قطاع الفعاليات في دبي من خلال تقديم تجارب راقية بالاعتماد على قدراتها التشغيلية القوية وابتكاراتها في فنون الطهي، إضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية.

وشهدت خدمات الضيافة نمواً ملحوظاً، إذ تم تقديم الخدمات لـ132 ألفاً و146 ضيفاً في 50 فعالية خلال النصف الأول من العام الجاري، أي أكبر بمرتين من عدد الضيوف الذين تم تقديم الخدمات لهم خلال النصف الأول من 2024 بزيادة 105%.

وتعكس هذه الزيادة قدرة مركز دبي التجاري العالمي على تلبية متطلبات المعارض والفعاليات الكبرى المتزايدة في جميع أنحاء الدولة، ما يعزز مكانته الرائدة في المنطقة مزوداً رائداً لخدمات الضيافة.

وحققت المؤتمرات واجتماعات وفعاليات المؤسسات الدولية نمواً قوياً، إذ قدمت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لـ57 ألفاً و289 ضيفاً في 30 فعالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 23% مقارنة بـ46 ألفاً و500 ضيف خلال النصف الأول من 2024.

ورغم ثبات عدد الفعاليات، فإن عدد الضيوف المتزايد يعكس مكانة مركز دبي التجاري العالمي شريكاً مفضلاً للفعاليات التي تركز على التواصل وتبادل المعرفة، وواصلت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الفعاليات التي استضافها مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خارج إطار المعارض إلى 38%، مع تقديم خدمات الضيافة لـ477 فعالية، كما حققت الفعاليات الخارجية نمواً بـ4% لتصل إلى 687 فعالية، بما في ذلك الفعاليات الكبرى، مثل معرض دبي الدولي للقوارب وكأس دبي العالمي.

51 ميدالية

حققت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي إنجازاً في مسابقة صالون كولينير الإمارات الدولية 2025، بعد فوزها بـ51 ميدالية شملت جميع فئات المنافسة، إضافة إلى إحرازها جائزة «أفضل جهد مبذول من قبل مؤسسة فردية»، للعام الثالث على التوالي، ما يعزز مكانة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة وتميّزه في فنون الطهي.