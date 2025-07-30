الامارات | فيلم «فلسطين 36» يُعرض في مهرجان تورونتو السينمائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فيلم «فلسطين 36»، للمخرجة آن ماري جاسر، بعروض «الجالا» الاحتفالية بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في سبتمبر المقبل.

الفيلم دراما تاريخية تدور حول الثورة الفلسطينية ضد الحكم البريطاني، والدعوة إلى الاستقلال عام 1936، بإنتاج دولي مشترك بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن، وتتولى شركة MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي.

وعندما سُئلت عن مصدر الإلهام والرؤية للفيلم، قالت المخرجة آن ماري جاسر إن حلمها الطويل كان صنع فيلم عن ثورة عام 1936، لكن بطريقة حميمية، وشخصية، وواقعية، وأضافت: «تتبع القصة مجموعة من الأشخاص، يجد كل منهم نفسه في موقف لم يختره، بينما يخيّم عليهم شيء أعظم بكثير مما يدركون، الفيلم يتناول تلك اللحظات في حياتنا التي نُجبر فيها على اتخاذ قرار يغيّرنا إلى الأبد، صناعة (فلسطين 36) كانت أصعب مغامرة في حياتي».

يشار إلى آن ماري جاسر كاتبة ومخرجة ومنتجة فلسطينية، قدّمت أكثر من 16 فيلماً، تنوعت بين الوثائقي والروائي.