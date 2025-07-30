الامارات | بيونسيه تدخل التاريخ.. بالأعلى إيراداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت جولة النجمة بيونسيه «كاوبوي كارتر» الجولة الغنائية الأعلى ربحاً في تاريخ موسيقى الكانتري، بإيرادات تجاوزت 400 مليون دولار، حسب «لايف نيشن» نقلاً عن «بيلبورد»، التي أشارت إلى أن بيونسيه صارت أيضاً الأعلى تحقيقاً للإيرادات،

على الإطلاق، بين الفنانين من ذوي البشرة السمراء، وأيضاً الأعلى تحقيقاً للأرباح في تاريخ موسيقى «آر آند بي».

وإضافة إلى ذلك، دخلت المغنية (43 عاماً) التاريخ باعتبارها أول فنانة امرأة وأول فنانة أميركية تحقق في جولتين مختلفتين أكثر من 400 مليون دولار.

وكانت بيونسيه قد بدأت الجولة في أواخر أبريل بلوس أنجلوس، وقدمت أغنية «تكساس هولد إم»، وغيرها من أغاني موسيقى الكانتري الناجحة، وأنهت يوم السبت الماضي جولتها التي حطمت الأرقام القياسية في لاس فيغاس، وذكرت «لايف نيشن» أنه كان هناك 32 عرضاً داخل استادات، بيعت تذاكرها بالكامل في أنحاء من أميركا الشمالية وبريطانيا وأوروبا، وتجاوز إجمالي الإيرادات منها 400 مليون دولار.