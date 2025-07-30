الامارات | «طيران الإمارات» تحلِّق بـ «مئوية العويس» في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» عن دعمها لمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، حيث ستقام ندوة دولية كبيرة بعنوان «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، يومَي 11 و12 سبتمبر المقبل، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس.

ووجّه أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، الشكر لـ«طيران الإمارات» على هذه المبادرة الكريمة التي تصب في خانة العمل الثقافي، وتسهم في حضور الإمارات بالمحافل الدولية، وأكد أن مئوية العويس حدث ثقافي إماراتي كبير، يجري الاهتمام به داخل الإمارات وخارجها، وأن مؤسسة العويس الثقافية لن تألو جهداً في إنجاح هذه الاحتفالية عبر شراكات مثمرة مع مؤسسات وطنية ترفع من قيمة العمل الثقافي، وتعزز حضوره في المجتمع، وستشارك في هذه الندوة كوكبة من الشخصيات الثقافية والقامات الفكرية والإبداعية من الإمارات والوطن العربي، فضلاً عن نخبة من المستشرقين. كما يشارك شعراء فائزون بالجائزة، إضافة إلى أنشطة موازية على هامش الندوة، يجري الإعداد لها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

يذكر أن «اليونسكو» اعتمدت عام 2025 سنةً للاحتفاء بمرور 100 عام على ولادة سلطان العويس، وانطلقت احتفالية المئوية بحفل موسيقي في 23 يناير الماضي، بعنوان «نغم في دبي» مع الموسيقار المايسترو محمد القحوم، وتشتمل الفعالية على معارض تشكيلية وفنية، وأفلام وثائقية، وإصدار طوابع بريدية ومسكوكة تذكارية من المصرف المركزي، وإصدارات كتب ودواوين وندوات فكرية وجلسات حوارية.