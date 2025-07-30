الامارات | «قاتل الشياطين» الجديد يحطم الأرقام القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة متخصصة في السينما أنّ أحدث عمل مقتبس من سلسلة المانغا «قاتل الشياطين»، يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان، إذ بلغت عائداته حتى اليوم نحو 65 مليون دولار.

وحقق الفيلم الذي يحمل عنوان Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1، وطُرح بالصالات في 18 الجاري، هذه الإيرادات في ثمانية أيام فقط.

و«قاتل الشياطين» هو في الأصل سلسلة شرائط مصورة يابانية (مانغا)، بيعت منها أكثر من 200 مليون نسخة في العالم، بحسب دار نشر «شويشا».