الارشيف / لايف ستايل

الامارات | «قاتل الشياطين» الجديد يحطم الأرقام القياسية

0 نشر
طوكيو - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | «قاتل الشياطين» الجديد يحطم الأرقام القياسية 1/2
  • الامارات | «قاتل الشياطين» الجديد يحطم الأرقام القياسية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «قاتل الشياطين» الجديد يحطم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة متخصصة في السينما أنّ أحدث عمل مقتبس من سلسلة المانغا «قاتل الشياطين»، يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان، إذ بلغت عائداته حتى اليوم نحو 65 مليون دولار.

وحقق الفيلم الذي يحمل عنوان Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1، وطُرح بالصالات في 18 الجاري، هذه الإيرادات في ثمانية أيام فقط.

و«قاتل الشياطين» هو في الأصل سلسلة شرائط مصورة يابانية (مانغا)، بيعت منها أكثر من 200 مليون نسخة في العالم، بحسب دار نشر «شويشا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements