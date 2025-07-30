الامارات | في ظلال الغاف

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في ظلال الغاف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استراحة في ظل شجرة تعد جزءاً من تراث هذا الوطن وهويته؛ الغافة التي توفر موئلاً يحمي من حرارة الموسم، وتكسو بأخضرها الصحراء بلون مختلف يكسر حدة الأصفر، ويمنح هذا القطيع من الجمال في بادية مليحة فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الظهيرة، تحت الشجرة التي تتميز بقدرتها العالية على الصمود، وتحمُّل درجات الحرارة المرتفعة، والاحتفاظ بأغصانها طرية حية حتى في البيئات القاسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App