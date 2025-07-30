الامارات | في ظلال الغاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استراحة في ظل شجرة تعد جزءاً من تراث هذا الوطن وهويته؛ الغافة التي توفر موئلاً يحمي من حرارة الموسم، وتكسو بأخضرها الصحراء بلون مختلف يكسر حدة الأصفر، ويمنح هذا القطيع من الجمال في بادية مليحة فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الظهيرة، تحت الشجرة التي تتميز بقدرتها العالية على الصمود، وتحمُّل درجات الحرارة المرتفعة، والاحتفاظ بأغصانها طرية حية حتى في البيئات القاسية.