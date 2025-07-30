الامارات | مكتبة محمد بن راشد تنبض بالحكايات و«ليالي السينما»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مكتبة محمد بن راشد جهودها في دعم المشهد الثقافي والمعرفي، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المميّزة، خلال شهر أغسطس المقبل، تتنوع بين الجلسات الحوارية ولقاءات الكتّاب والمبدعين، إلى جانب ورش العمل المتخصصة والعروض الثقافية.

تطلق المكتبة برنامج «المخيم الصيفي»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المصممة خصيصاً لتنمية مهارات الأطفال واليافعين في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا، والفنون، والريادة، ويتضمن البرنامج لقاءات معرفية مُلهِمة بالتعاون مع «نادي كتاب زهرة أجيت للأطفال»، إلى جانب ورش تنموية تُنظّمها هيئة تنمية المجتمع، تتناول موضوعات حيوية.

وتُنظّم المكتبة ضمن «المخيم الصيفي»، سلسلة من الورش تركز على تنمية المهارات الشخصية والإلقاء والمسرح والكتابة الإبداعية، فيما تُختتم التجربة بحفل تكريمي يحتفي بإبداع المشاركين وإنجازاتهم.

نافذة جديدة

بالانتقال إلى الفنون ضمن برنامج السينما والمسرح، تفتح مكتبة محمد بن راشد نافذة جديدة على التلاقي بين الأدب والصورة، من خلال فعالية تجمع بين جلسة حوارية تتناول رواية «الفتى الذي عرف الجبال»، للكاتبة ميشيل زيولكوسكي، التي تسرد رحلة نضوج شاب في أحضان الطبيعة الجبلية، وعرض فيلم «فتى الجبال» المستوحى من الرواية، في تجربة بصرية وقرائية تستعرض كيف تتحول الكلمة إلى مشهد، وكيف تنبض الحكاية بحياة أخرى على الشاشة.

وتعود «ليالي السينما» في أغسطس لتضيء مسرح مكتبة محمد بن راشد من جديد، ضمن أمسية بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، حيث يلتقي عشَّاق الفن السابع مع مختارات من الأفلام القصيرة العالمية، لتسافر بالمشاهد من قاعة العرض إلى عوالم متباينة في الزمان والمكان.

وضمن عروض «سينيوليو» هذا الشهر مجموعة متميّزة، تشمل الفيلم الإسباني «زميل صف» إنتاج (2016) من إخراج خافيير ماركو، والفيلم البولندي «انقطاع» (2015) للمخرج آدم سوزن، إلى جانب الفيلم المصري الوثائقي «القناص» (2022) للمخرج حسام وليد، الذي يرصد حكاية واقعية مشحونة بالتفاصيل المدهشة.

وتختتم الرحلة بالفيلم الكوري الجنوبي «دوامة» للمخرج جاي- وو جانج، الذي يغوص في عمق النفس البشرية وسط دوامة من الأسئلة والرموز البصرية.

أمسية استثنائية

بالتزامن مع ذكرى الشاعر الفرنسي، شارل بودلير، وضمن أمسية شعرية استثنائية تنسج الضوء بالظل، تحيي مكتبة محمد بن راشد ذكرى أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء والمهتمين بالأدب الفرنسي، إذ يُستعرض من خلالها عدد من نصوصه في جلسة تتجاوز حدود الكلمة لتغوص في أعماق تجربة بودلير بكل ما تحويه من تناقضات وجمال، وتأثيره العميق في حركة الشعر الحديث ومكانته، لخلق مساحات للتبادل الثقافي واللغوي بين الشعوب، وتعزز من حضور الأدب العالمي في المشهد المحلي.

رائدة الإعلام الإماراتي

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحتفي مكتبة محمد بن راشد برائدة الإعلام الإماراتي، حصة العسيلي، عبر جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية لمناقشة كتاب «حصة العسيلي: أم الإعلام الإماراتي التي حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم»، إذ تسلّط الضوء على المسيرة المهنية والإنسانية لهذه الشخصية الفريدة، التي شكّلت ملامح البدايات الإعلامية في الدولة، وكانت صوتاً نسائياً استثنائياً، حيث تُمثّل شهادة حيّة على روح المبادرة الإماراتية، وتعيد قراءة التاريخ من زاوية نسائية مُلهِمة.

