الامارات | ترحيب «بكل فخر من دبي» يستقبل الزوار.. منذ اللحظة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025، وفي لمحة مُستلهَمة من أصالة الضيافة الإماراتية، تعاون «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مع «مطارات دبي» لتقديم تجربة ترحيب فريدة من نوعها للمسافرين القادمين جواً لدى وصولهم إلى الإمارة خلال الصيف.

وتتضمن المبادرة توزيع مجموعة من عربات المثلجات (الآيس كريم) في مواقع متفرقة بقاعة الوصول رقم (3) بمطار دبي الدولي، إذ يحصل الزوّار عند وصولهم على ضيافة تضفي لمسة مميّزة على تجربتهم في دبي منذ اللحظة الأولى، بادرة الترحيب المتميّزة مقدمة من العلامة التجارية المحلية «كب» «KUHP»، المتخصصة في تقديم الآيس كريم والمشروبات، وهي من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي».

وتأتي المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة زوار دبي ومنحهم انطباعاً إيجابياً في بداية زيارتهم إلى المدينة، علاوة على الترويج لروّاد الأعمال المحليين، بما يتناغم مع التزام «براند دبي» بدعم المشروعات الإبداعية القائمة في دبي، توازياً مع تسليط الضوء على العروض والإمكانات والتجارب المتنوعة التي تتميّز بها دبي خلال فصل الصيف.

وتعكس الخطوة حرص دبي الدائم على جعل كل لحظة من تجربة ضيوفها حافلة بالترحاب، منذ لحظة الوصول وحتى مغادرتهم لها، حاملين معهم ذكريات لا تُنسى.