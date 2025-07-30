الامارات | المؤرخ كارل شلوغل يحوز جائزة السلام من «بورصة الكتاب الألماني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المؤرخ والكاتب الألماني، كارل شلوغل، على جائزة السلام من اتحاد بورصة الكتاب الألماني.

وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو، ويمنحها منذ عام 1950 اتحاد بورصة الكتاب الألماني، وهي المنظمة المهنية للناشرين وتجار الكتب.

ويُقام حفل توزيع الجوائز عادة في ختام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي سيحل هذا العام في 19 أكتوبر المقبل.

وُلِدَ كارل شلوغل في عام 1948، ودرس تاريخ شرق أوروبا والفلسفة وعلم الاجتماع والدراسات السلافية في العاصمة برلين، وفي عام 1966 سافر إلى الاتحاد السوفييتي للمرة الأولى، وفي عام 1968 شهد شخصياً «ربيع براغ».

وأثّرت إقاماته في موسكو ولينينغراد في ثمانينات القرن الماضي في أبحاثه.

ومن خلال أعمالٍ مثل «الإرهاب والحلم» (2008) و«القرن السوفييتي» (2017)، وضع شلوغل معايير لتأريخ نابض بالحياة، وفقاً لأمينة الاتحاد، كارين شميت-فريدريشس، التي أشارت إلى أن شلوغل جمع في أعماله بين التأريخ التجريبي والخبرات الشخصية.

