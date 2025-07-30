الامارات | «مدارس الحياة» فـي دبي ترفع شعار «أهلاً بالصيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن برنامج مبادرتها «مدارس الحياة»، خلال أغسطس المقبل، الذي سيتضمن تجارب تفاعلية متنوعة عبر 31 ورشة عمل معرفية تجمع بين الإبداع والتعلّم، وتستهدف تعزيز المهارات الحياتية والفكرية لأعضاء مكتبات دبي العامة وزوارها، وتحديداً للناشئة واليافعين.

وتشمل أجندة المبادرة التي تحمل شعار «أهلاً بالصيف» وتندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، جلسات متخصصة تغطي مجالات متعددة، مثل الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها، وتمنح المشاركين فرصة فريدة لصقل مهاراتهم والتعبير عن أفكارهم ضمن بيئات مُحفّزة على الابتكار والتفاعل.

وستتحول مكتبة الصفا للفنون والتصميم، خلال أغسطس المقبل، إلى مساحة نابضة بالتجريب والإبداع، إذ يحتضن «نادي الفن» ورشة «الفن على الحجر» التي تقودها عبير العيداني، لتمكين المشاركين من التعبير الإبداعي على سطح غير تقليدي، وتعزيز الارتباط الحسي بعناصر الأرض.

أما «نادي الكُتّاب»، فسيُنظّم جلستين: «مناقشة كتاب: سكون الروح» مع زينب الرستماني، التي تتناول مفاهيم فهم الذات وتحقيق التوازن والسعادة، وكذلك مناقشة كتاب «سباحة في بركة تحت المطر» بالتعاون مع «ملتقى الراويات»، التي تستكشف عناصر القصة المؤثرة، وكيف تلامس القارئ بأسلوب بسيط وإنساني.

وفي إطار «نادي الخط»، تُنظّم مكتبة الصفا أيضاً سلسلة ورش «مسار التأثير الإبداعي: خط الرقعة - المرحلة المتقدمة»، بإشراف محمد حسين التميمي، وتشمل تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان تشكيل الحروف ضمن الكلمة الواحدة، من خلال مزيج من الشرح الفني والتطبيق العملي الذي يعزّز الثقة والدقة في الكتابة اليدوية.

وستتيح ورشة «اصنع ملصقك الخاص» في مكتبة الصفا للمشاركين تصميم قصة مصورة بأسلوبهم الخاص وتحويلها إلى رسوم متحركة باستخدام تقنية GIF، إلى جانب ورشة «مكعبات تروي قصة» يخوض خلالها المشاركون تجربة إبداعية فريدة، يحوّلون فيها مكعبات روبيك إلى لوحات فسيفسائية تعبر عن الهوية الثقافية، ويقدمها الفنان والمهندس خلفان المراشدة.

أما مكتبة الطوار العامة فستحتضن ورشتين، الأولى «رحلة المذكرات: من الفكرة إلى الكتاب»، بإشراف شيماء الكمالي والدكتورة جويس عزام، وتتناول خطوات تحويل التجارب الشخصية إلى مذكرات مُلهِمة من الفكرة حتى النشر، فيما تركّز الورشة الثانية «الاستدامة في اللغة العربية» ضمن «نادي اللغات» من تنظيم خبراء «نحكي عربي»، على المزج بين تعلم مفردات عربية جديدة ومفاهيم بيئية من خلال اللعب والعمل الجماعي.

كما تقدّم المكتبة نسخة من ورشة «مكعبات تروي قصة» التي تُقدَّم بالتوازي مع مكتبة الصفا.

وستستضيف مكتبة حتا العامة ورشة «سوشي الفواكه» ضمن «نادي الصحة والتغذية»، وتقدمها ندى سعيد قطّان، إلى جانب ورشة «مفاتيح الحياة: حقك في ذاتك» ضمن «نادي التنمية الأسرية» تقدمها جيهان صفر.

وفي مكتبة الراشدية سيكون الرواد على موعد مع ورشتين، الأولى «مدن تحكي»، ويكتشف المشاركون فيها أقدم ثماني مدن عربية من خلال تجربة تفاعلية تجمع بين الفن والأداء، إضافة إلى ورشة «مفاتيح الحياة: هدوء النفس» ضمن «نادي التنمية الأسرية» مع جيهان صفر، التي تُبرز الفرق بين القلق والتوتر، وكيفية التعرف إلى أنماط الاستجابة للضغوط.

كما تشهد مبادرة «مدارس الحياة» تنظيم ورشة «سرد قصة: دبدوب أختي أجمل» في المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، وتقدمها سلمى العالم.