تكلفة إحداها مليار دولار.. أغلى حفلات الزفاف في العالم

عندما يعقد الأثرياء قرانهم، يتجاوز تخطيط حفلات الزفاف الرومانسية، ليصبح عرضًا للتأثير العالمي والفخامة، من حفلات زفاف بمليارات الدولارات إلى عروض ملكية يشاهدها مليارات، نلقي الضوء على أغلى حفلات الزفاف في العالم، مُرتبةً حسب ثرائها وتأثيرها الثقافي.

هذه ليست مجرد مراسم، بل هي أغنى حفلات الزفاف في العالم، حيث لا تُغفل أدق التفاصيل، من أزياء راقية وعروض عالمية المستوى إلى أماكن مميزة ولحظات تُخلّد ذكرى الماضي، بحسب موقع brandvm.

خديجة أوزاخوفا وسعيد جوتسيريف - 1 مليار دولار (مارس 2016)

يُعتبر حفل موسكو هذا، الذي يُقال إنه التعبير الأمثل عن الثراء والترف، أغلى حفل زفاف على الإطلاق، تحوّل المكان إلى أرض زهور خلابة، وقدّم كعكة من تسع طبقات أطول من الحضور.

أسرت الحفلات الموسيقية الراقية لجنيفر لوبيز وستينج وإنريكي إجليسياس الحضور، وبلغت تكلفة فستان العروس من تصميم إيلي صعب، مليون دولار، وبلغ وزنه حوالي 25 رطلاً، وتطلّب فريقًا من المُنظّمين، تلقى كل ضيف صناديق تذكارية مرصّعة بالجواهر، وشكلت 600 سيارة فاخرة موكبًا في جميع أنحاء المدينة، ووضع هذا الحفل معيارا عالميا لأغنى حفلات الزفاف في العالم، حيث يمزج بين الأزياء الراقية والترفيه وبريق المجتمع الراقي.

راديكا ميرشانت وأنانت أمباني - 600 مليون دولار

على مدار ستة أيام في مومباي، تميز هذا الزفاف بتركيبات زهورية درامية منحوتة على شكل حيوانات، وعرض ضوئي بمشاركة 5500 طائرة دون طيار، وحفلات موسيقية لريهانا وجاستن بيبر وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي، وضمت قائمة الضيوف قادة أعمال عالميين ومشاهير بوليوود وسياسيين على حد سواء، جمع هذا الحدث بين التقاليد الثقافية الهندية والعروض الفنية العصرية، ما جعله واحدًا من أغنى حفلات الزفاف في العالم، صنع مزيجًا من الحجم والتراث ومستويات الأداء المرصعة بالنجوم والتي نادرًا ما نراها في حفلات الزفاف.

إيشا أمباني وأناند بيرامال - 100 مليون دولار (ديسمبر 2018)

أقيم حفل الزفاف في منزل عائلة أمباني متعدد الطوابق في أنتيليا، وفي أماكن فاخرة في أنحاء الهند، حيث مزج هذا الزفاف بين التراث والتصميم العصري، ارتدت العروس فستانًا فاخرًا بقيمة 12 مليون دولار، بينما استمتع الضيوف بعروض بيونسيه وجون ليجند، وقُدّمت وجبات خيرية للآلاف في جميع أنحاء أودايبور، اتسمت كل تفصيلة بالفخامة، مع احتفاظها في الوقت نفسه بعمق ثقافي وروح خيرية.

4. فانيشا ميتال وأميت بهاتيا - 60 مليون دولار (يونيو 2004)

أقيم هذا الزفاف الفرنسي الخيالي بين قصري فو لو فيكونت وفرساي، سافر أكثر من ألف ضيف في الدرجة الأولى إلى باريس، وغنّت كايلي مينوج، وأضاءت الألعاب النارية سماء برج إيفل ليلاً، تلقى الضيوف دعوات فاخرة مغلفة بالفضة، وعكست ديكورات الأزهار روعة القصور في جميع أنحاء القاعات، جسّد هذا الحدث الأناقة الأوروبية، وظلّ من أغلى حفلات الزفاف في العالم.

ديانا سبنسر والأمير تشارلز - 48 مليون دولار (1981)

عُرف هذا الحفل الملكي في كاتدرائية بولس بـ"زفاف القرن"، حيث استقطب 3500 ضيف و750 مليون مشاهد حول العالم، وقد أسر ذيل فستان ديانا المرصع باللؤلؤ، الذي يبلغ طوله 25 قدمًا، قلوب الجماهير.

وتضمنت الاحتفالات التي تلت الحفل ألعابًا نارية وحفلات استقبال فاخرة وقوائم طعام فاخرة، ورغم أن تكلفة الحفل بلغت 48 مليون دولار آنذاك، إلا أنها تجاوزت 160 مليون دولار اليوم، ولا يزال هذا الحفل من أغلى حفلات الزفاف الملكية على الإطلاق.

