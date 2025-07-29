كسر الضلوع وتورم الحلق.. ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلجأ كثيرون إلى كتم العطس، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على صحتهم، فالعطس رد فعل طبيعي لجسم غريب، مثل البكتيريا أو الأوساخ أو الغبار أو العفن، ويحدث عندما تشعر بدغدغة أو انزعاج في أنفك، ويساعد على منع المرض أو الإصابة بهذه الجسيمات.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن أضرار كتم العطس عديدة قد تصل إلى كسر الضلوع وتلف الحلق.

تورم الحلق

كتم العطس أو إيقافه يمكن أن يؤدي إلى تمزق الجزء الخلفي من حلق الشخص، ما يسبب الكثير من الألم والتورم.

كسر الضلوع

كتم العطس قد يؤدي إلى إصابة العظام، إذ يدفع الهواء عالي الضغط إلى الرئتين، وقد يسبب هذا الأمر كسر الضلوع.

تمدد الأوعية الدموية

كتم العطس قد يسبب تمدد الأوعية الدموية، لأنه يزيد الضغط ما يؤدي إلى تمزق المخ، وتعرف هذه الحالة باسم تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

إصابة الحجاب الحاجز

قد تحدث إصابة الحجاب الحاجز (الجزء العضلي من الصدر فوق البطن)، عند حبس الهواء المضغوط فيه أثناء محاولة كتم العطس، ما يسبب ألما شديدا في الصدر، يستدعي الذهاب للمستشفى.

