لماذا يجب تجنب رش العطر قبل ركوب الطائرة؟.. مخاطر لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

استخدام العطر جزءا من روتين النظافة الشخصية لدى الكثيرين، إلا أن هذه العادة اليومية تسبب إزعاجا غير متوقع عند السفر بالطائرة، بل وتشكّل خطرا صحيا لبعض الركاب.

وفقا لموقع "health"، إليك لماذا يجب تجنب رش العطر قبل ركوب الطائرة:

حساسية العطور والمشكلات الصحية

الروائح يمكن أن تسبب مضايقة للأشخاص، وبالنسبة للبعض، تؤدي إلى مشكلات صحية، هناك فرق بين الحساسية تجاه العطور، التي تسبب أعراضا خفيفة مثل انسداد الأنف أو الصداع، وبين حساسية للعطور، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات شديدة ومهددة للحياة مثل الحساسية المفرطة.

الصداع والغثيان

تسبب الروائح النفاذة الصداع النصفي أو الغثيان لبعض الركاب، ما يؤثر سلبا على تجربتهم في السفر ويجعل الرحلة غير مريحة على الإطلاق.

التفاعلات التحسسية النادرة

في بعض الحالات، تسبب بعض المواد الكيميائية الموجودة في العطور تفاعلات تحسسية شديدة ومهددة للحياة، مثل الحساسية المفرطة، التي يُصعب التعامل معها بفعالية أثناء الرحلة.

لذا، يُنصح بتوخي الحذر والامتناع عن رش العطور أو استخدام المنتجات ذات الروائح القوية عند السفر جوا، لتفادي التسبب في إزعاج أو مشكلات صحية لزملائك المسافرين.

