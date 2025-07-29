المكياج المناسب للعمل: خطوات بسيطة من دون كريم أساس تمنحكِ إطلالة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:17 صباحاً - في زحمة الصباحات السريعة وروتين العمل اليومي، تسعى كلّ امرأة عاملة لإطلالة أنيقة ومرتّبة تعكس شخصيتها المهنية، من دون أن تستهلك وقتاً طويلاً في تطبيق المكياج. وهنا يَبرز المكياج اليومي الناعم كخيار مثالي؛ خاصة إذا كان خفيفاً على البشرة ويسمح لها بالتنفُّس طوال اليوم.

لكن، ماذا لو كنتِ تفضّلين عدم استخدام كريم الأساس؟ بإمكانكِ اعتماد روتين جمالي متكامل يمنحكِ إشراقة ناعمة وطبيعية من دون الحاجة إلى الفاونديشن، شرط اختيار المنتجات المناسبة وتطبيقها بخطوات ذكية.

فالمكياج اليومي للعمل لا يحتاج إلى تغطية كاملة؛ بل يكفي إبراز ملامحكِ بأسلوب بسيط يمنحكِ ثقة وجاذبية من دون مبالَغة. وفي هذا الدليل، سنرشدكِ إلى الخطوات العملية التي تساعدكِ في تحقيق مكياج مثالي للعمل اليومي، بلمسة خفيفة وراقية، ومن دون استخدام كريم الأساس نهائياً.

الخطوة الأولى: ترطيب البشرة وتحضيرها

استخدام واقي الشمس يومياً حتى في الأيام الغائمة

ابدأي دائماً ببشرة نظيفة ومرطَّبة جيداً؛ فهذه الخطوة أساسية لنجاح أيّ مكياج؛ خصوصاً إذا كنتِ لا تستخدمين الفاونديشن.

اختاري كريماً مرطِّباً بتركيبة خفيفة وسريعة الامتصاص، ويمكن أن يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) إذا كنتِ تتنقلين في النهار.

يمكنكِ أيضاً استخدام برايمر مضيء؛ لمنح البشرة إشراقة ناعمة ولتخفيف مظهر المسام، مع الحفاظ على مظهر طبيعي.

الخطوة الثانية: كونسيلر خفيف للمناطق الضرورية فقط

لستِ بحاجة لتغطية وجهكِ بالكامل، لكن القليل من الكونسيلر أسفل العيون أو على الشوائب، يكفي ليمنحكِ مظهراً مشرقاً ومتوازناً.

اختاري كونسيلر بتركيبة خفيفة ومتناسقة مع لون بشرتك، ووزّعيه باستخدام إسفنجة أو بأطراف الأصابع برفق لدمجه بشكل طبيعي.

ركّزي على الزوايا الداخلية للعين؛ لتبدو أكثر استيقاظاً وحيوية.

الخطوة الثالثة: تحديد الحواجب بشكل طبيعي

من عرض آشي Ashi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

الحواجب المرتّبة ترفع الإطلالة بالكامل وتمنحكِ مظهراً احترافياً.

استخدمي جِل حواجب ملوّناً أو قلماً رفيعاً لتحديد الفراغات بخطوط خفيفة تشبه الشعر الطبيعي، من دون المبالغة في رسم الشكل.

الخطوة الرابعة: القليل من البلاش والهايلايتر

لمنح وجهكِ لمسة حيوية، استخدمي أحمر خدود كريمياً أو بودرة بلون وردي أو خوخي ناعم حسب لون بشرتك.

ضعي القليل على تفاحتي الخدين وادمجيه برفق.

وإذا رغبتِ بمظهر أكثر إشراقاً، يمكنكِ وضع نقطة خفيفة من الهايلايتر على عظمة الخد أو الزاوية الداخلية للعين.

الخطوة الخامسة: مكياج عيون بسيط وناعم

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

استخدمي ظلال عيون نيود أو بدرجات ترابية خفيفة لتحديد العين.

يمكنك الاكتفاء بلون بيج مطفي على كامل الجفن، مع لون بُني فاتح عند زاوية العين الخارجية لتعزيز العمق.

استخدمي ماسكارا بطبقة واحدة لتكثيف الرموش من دون تكتُّل.

اختياري: إذا رغبتِ بتحديد العيون أكثر، ضعي خطاً رفيعاً جداً من الكحل البني أو الأسود قرب خط الرموش العلوي فقط.

الخطوة السادسة: ترطيب الشفاه مع لمسة لون ناعم

استبدلي بـ أحمر الشفاه الثقيل بلسماً ملوّناً أو تينت خفيفاً، يمنح شفاهكِ لوناً صحياً من دون جفاف.

درجات الوردي، المشمشي أو النيود، مثالية لمكان العمل وتُعطي انطباعاً ناعماً ومرتباً.

نصائح مهمة للحصول على أفضل مظهر طبيعي

من عرض إبريل ألكس April Alex- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©