الامارات | «فانتاستك فور» يهزم «سوبرمان» في شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس»، الذي يُشكل صيغة جديدة لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين من «مارفل كوميكس»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق 118 مليون دولار، متجاوزاً عائدات فيلم «سوبرمان».

ويتناول فيلم «فانتاستك فور»، وهو من بطولة بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، قصة فريق من الأبطال الذين يحاولون إنقاذ عالم مستقبلي من الشرير غالاكتوس.

وتراجع فيلم «سوبرمان»، إلى المرتبة الثانية محققاً 24.9 مليون دولار، وتجاوزت الإيرادات العالمية لهذا العمل الذي يتولى بطولته ديفيد كورنسويت 500 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم «جوراسيك وورلد: ريبيرث»، محققاً 13 مليون دولار، وبلغ إجمالي إيراداته العالمية 672.5 مليون دولار، وجاء «فورمولا 1: ذي موفي» من بطولة براد بيت في المرتبة الرابعة بـ6.2 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم «سمورفس» بعائدات بلغت 5.4 ملايين دولار.