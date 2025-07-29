الامارات | إبداعات أجيال المستقبل تُزيّن البرامج الصيفية لصندوق الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أنشطة الأسبوع الرابع والأخير من البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي انطلقت أمس، تفاعلاً من طلبة المدارس والجامعات الإماراتية، وتضمنت معارض فنية لإبداعات الطلبة من رسومات وخط وكتابة، إلى جانب أعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُنظّم فعاليات الأسبوع الرابع في أكثر من 56 مدرسة، وخمسة مراكز ثقافية، وخمسة مراكز شبابية، على مستوى الدولة، تحت شعار «وطني إيماني ويقيني».

ولاقت البرامج الصيفية التي تنوعت بين الأنشطة الثقافية والوطنية والرياضية والترفيهية، إشادة من أولياء الأمور، خصوصاً لما ركزت عليه من تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع، إضافة إلى أنشطة «العربية لغة القرآن» التي كانت الأبرز في المدارس المشاركة.

وأكّد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن البرامج تعكس روحاً وطنية صادقة، وإحساساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية تجاه أجيال المستقبل، وثمّن جهود المدرسين والمدربين والخبراء والكُتّاب والمبدعين المشاركين في الأنشطة، وأضاف أن صندوق الوطن ملتزم بترجمة رؤى القيادة من خلال مبادرات ومشروعات تركز على تنمية الإنسان، خصوصاً الشباب، وتعزيز انتمائهم وهويتهم الوطنية، وتمكينهم معرفياً ومهارياً ليكونوا قادرين على الإبداع في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن البرامج الصيفية لم تكن مجرد وسيلة ترفيهية، بل كانت فرصة حقيقية لتعريف الأجيال الجديدة بالقيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ التراث الوطني، وتشجيع المواهب، وتعزيز روح الابتكار والإبداع في بيئة مُحفزة وشاملة.

من جهته، عبّر الخطاط سعيد العامري عن سعادته بالمشاركة طوال أربعة أسابيع في تدريب الطلبة على أساسيات وجماليات الخط العربي، لافتاً إلى وجود العديد من المواهب الواعدة التي تحتاج إلى دعم لصقل مهاراتها، وأوضح أن الورش ركزت على تنمية الحس الجمالي لدى الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بحروف لغتهم الأم.

«سر الفريج الأزرق»

اجتذبت مسرحية «سر الفريج الأزرق»، ضمن عروضها في مقار البرامج الصيفية لصندوق الوطن، جمهوراً كبيراً من مختلف الفئات العمرية على مسرح المركز الثقافي في الفجيرة.

وتتناول المسرحية البيئة الإماراتية وطبيعة المجتمع، خصوصاً في المناسبات مثل «حق الليلة»، حيث ينطلق خمسة أطفال من فريج لجمع الحلوى، لكنهم يجدون أنفسهم في مغامرة غامضة بعد اختفاء جدّتهم، ويواجهون الساحرة (هوسة) وتبدأ رحلتهم في عالم خيالي مملوء بالألغاز والتحديات التي تتكامل مع التراث الإماراتي، وتمزج المسرحية الاستعراضية بين المغامرة والرسائل الوطنية، وهي من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج : حمد الحمادي، وبطولة نخبة من فناني المسرح الإماراتي.

ياسر القرقاوي:

• البرامج لم تكن مجرد وسيلة ترفيهية، بل فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بالقيم الإماراتية.