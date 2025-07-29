الامارات | نادي الإمارات العلمي يحتفي بـ 320 واعداً

الارشيف / لايف ستايل

نادي الإمارات العلمي يحتفي بـ 320 واعداً

دبي - الإمارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي فعاليات دورته الصيفية 2025 بحفل، ومعرض استعرض ابتكارات الطلبة المشاركين، التي جاءت ثمرة جهود وإبداعات منتسبي الدورة.

وبلغ عدد المشاركين في الدورة 320 طالباً وطالبة (180 طالباً و140 طالبة)، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 27 الجاري، في أجواء مملوءة بالحماسة والإبداع.

وضم البرنامج التدريبي 20 ورشة عمل مبتكرة، و200 محاضرة غطت مجالات متنوعة من الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المستقبلية.

وشهد الحفل سرد تجارب مُلهِمة أمام الحضور، لتكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة من المنتسبين. ومن بين هذه النماذج، برزت مزنة محمد المنصوري، التي أصبحت اليوم عضواً في مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، بعد أن بدأت رحلتها طالبةً شغوفة بالتكنولوجيا والبحث العلمي، إذ واظبت على المشاركة في ورش العمل المختلفة، وتقدمت بثبات في مسارها العلمي، حتى أصبحت اليوم أحد صناع القرار في النادي.

