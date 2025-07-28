الامارات | «شارك تانك دبي».. أرض الفرص تحقق أحلام رواد من حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجاحات لافتة حققها برنامج «شارك تانك دبي» في موسمه الثالث، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وذلك بعد تحقيقه استثمارات تجاوزت حاجز 42 مليون درهم، استفاد منها 25 مشروعاً من دولة الإمارات والمنطقة، ما يبرز أهمية البرنامج ودوره في فتح الآفاق أمام رواد الأعمال ودعمهم، وحجم الفرص التي يقدّمها لهم لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتطوير مشروعاتهم، وتوسيع نطاق استثماراتهم، إلى جانب تعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي.

ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام وجهودها الرامية إلى دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وجعل الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وعلى مدار 13 حلقة تلفزيونية، تمكن الموسم الثالث من البرنامج من استقطاب أكثر من 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، ممن وجدوا في دبي أرضاً للفرص وتحقيق النجاح، حيث تنافسوا جميعاً في عرض مشروعاتهم وأفكارهم المتفردة خلال البرنامج أمام لجنة من كبار المستثمرين، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع الاستثمار.

أفكار للمستقبل

من جانبها، أكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن برنامج «شارك تانك دبي» يشكّل علامةً فارقةً في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإمارات والمنطقة، ما يعكس أهميته ودوره في تحفيز قطاع ريادة الأعمال في دبي والإمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم.

وقالت: «على مدار حلقات الموسم الثالث من البرنامج، تابعنا عروضاً مميزة لمشروعات قدّمها رواد أعمال طموحون، نجحوا في جذب اهتمام لجنة المستثمرين، ما يعكس جودة أفكارهم وقابليتها للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تُعدّ هذه المشروعات نواةً مهمةً لمستقبل اقتصادي أكثر ابتكاراً واستدامة».

وأشارت سارة الجرمن إلى أن البرنامج تحوّل إلى منصة مبتكرة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تحقيق النجاح، مضيفة: «يجسّد البرنامج رؤية دبي كبيئةٍ حاضنةٍ للفرص، ويُسهم في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وتعزيز ما تشهده من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل من البرنامج مصدر إلهام للأجيال المقبلة من رواد الأعمال الذين يطمحون إلى تحويل أفكارهم إلى مشروعات رائدة تنطلق من دبي نحو آفاق أوسع».

الأعلى استثماراً

ووفقاً لتقارير مؤسسة دبي للإعلام، جاء مشروع «ميدي تشيب» لرائدة الأعمال خديجة علي، على رأس قائمة المشروعات الأعلى استثماراً، بعد حصوله على تمويل بقيمة سبعة ملايين و200 ألف درهم، ويتميّز المشروع بفكرته المبتكرة التي تقوم على تطوير جهاز يشبه اللاصقة الطبية يُستخدم لعلاج السرطان عبر تثبيته مباشرة على الأنسجة المتضررة، دون التسبب في الآثار الجانبية المعتادة المرتبطة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وتلاه مشروع «Health Nag»، المتخصص في تقديم منتجات صحية متطورة تشمل المكملات الغذائية، والفيتامينات، والمستحضرات العلاجية، إذ حصل مؤسّساه، ناتاشا روداستينكو وبرادلي واريك براون من إستونيا والمملكة المتحدة، على تمويل بلغ ثلاثة ملايين و750 ألف درهم.

ونال مشروع «Shake Your Plants»، الذي أطلقته ليا دي سوزا وجاستن دامبت، دعماً بثلاثة ملايين و200 ألف درهم، وتمكنت رائدة الأعمال الإماراتية ليلى المرعشي من تأمين تمويل بمليوني درهم لمشروعها «Cado Gifting»، وهو المبلغ نفسه الذي حصل عليه كل من نويل كاتيس (الفلبين) صاحب مشروع «Chef Nouel Catis»، وسونيا آشر (الهند) المالكة لمشروع «Nutrical»، أما رائد الأعمال اللبناني جوزيف شعيا، فلفت الانتباه بمشروعه «Pet Bae»، ليحصل على تمويل بلغ مليوناً و850 ألف درهم، في حين حصلت مها وندى صفا على مليون و750 ألف درهم لتوسيع مشروعهما «باستيل كيكس» المتخصص بإنتاج الحلويات باستخدام مكوّنات عالية الجودة.

لجنة من «النخبة»

وتضم لجنة المستثمرين في «شارك تانك دبي 3» نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات والعالم، إذ ضمت اللجنة الأساسية كلاً من: إيلي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة «فيفيوم هولدينج» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيصل بن جمعة بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أسّس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز» وأمانات القابضة التي تعدّ واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية» والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريبكو».

في حين شهدت كل حلقة من «شارك تانك دبي» انضمام اثنين من رجال الأعمال المعروفين إلى لجنة المستثمرين الأساسية، ليعكس ذلك أهمية البرنامج ودوره في دعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات، وضمت القائمة: عادل ساجان، مدير عام مجموعة دانوب، ومحمد بلوط، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، المنصة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي، ونور سويد، المُؤسس والشريك الإداري لشركة «غلوبال فينتشرز»، وتدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، وتوفيق كريدية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»، وسيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أباريل»، ومنى قطان، مؤسس شركة «كيالي»، ومنى عطايا، رائدة أعمال ومؤسس موقع «ممز وورلد» والمؤسس الشريك لـ«بيت. كوم»، وكورديل برودوس، رجل أعمال ومستثمر في اقتصاد المبدعين، وهو نجل مغني الراب المعروف سنوب دوج، ويتولى إدارة مكتب العائلة للاستثمارات، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك»، ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاصة RSE Ventures.

مشروعات نوعية

شهد الموسم الثالث من برنامج «شارك تانك دبي» تمويل ستة مشروعات نوعية، إذ حصل كل مشروع منها على مليون ونصف المليون درهم، وتضمنت هذه القائمة: مشروع تطبيق «Save Me» الذي أسسته زينب الحاج (المغرب)، ويتيح للمستخدمين شراء أطعمة طازجة بأسعار مخفضة، ومشروع «MIAM» للفرنسي سيلفان بيريت، المتخصص في إنتاج الآيس كريم الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى تطبيق «Trainmate» الذي يوفّر خطط لياقة بدنية شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروع «إن آر» لرائد الأعمال السعودي ناصر الخان، وكذلك مشروع «ليوا كافية» للإماراتي راشد الفلاسي، الذي يُقدم قهوة عالية الجودة بأسعار مناسبة، إضافة إلى مشروع «يلا كومبوتشا» لأوريليا لابلينيني (ليتوانيا).

كما حصل رائد الأعمال اللبناني، باولو خياط، على تمويل بمليون و200 ألف درهم لمشروعه «Libas»، وهي منصة رقمية لبيع وشراء الأزياء الفاخرة المستعملة، ونالت مشروعات أخرى تمويلاً بمليون درهم لكل منها، وهي: «Sip» لجوليا وستيفاني مارتن، و«Bijou Butter» لصاحبته العنود جاسم، وهو أول علامة تجارية إماراتية متخصصة في إنتاج الزبدة، إلى جانب «Jamali Box» الذي أطلقه السوري حيدر الزيات، و«The Creative Train» لرزان شرعب (الأردن).

• 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، استقطبهم «البرنامج» في موسمه الثالث.