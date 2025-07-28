الامارات | مفاجآت صيف دبي تطلق عرضاً للذواقة: طبق بـ 10 دراهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مفاجآت صيف دبي 2025 عرض «طبق بـ10 دراهم»، الذي يحتفي بتنوع قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، ويستمر شهراً (طوال أغسطس المقبل) بمشاركة أكثر من 190 مطعماً موزعة على مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى المدينة.

ويأتي عرض «طبق بـ10 دراهم»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار برنامج «صيف دبي» الذي يضم آلاف الأنشطة، ويستمر العرض خلال موسمين رئيسين ضمن «المفاجآت»، بما في ذلك الأسبوع الأخير من تنزيلات صيف دبي الكبرى حتى 10 أغسطس، وموسم العودة إلى المدارس الذي يستمر من 11 حتى 31 أغسطس، بمشاركة مطاعم وسلاسل شهيرة في المدينة.