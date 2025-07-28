الامارات | جديد مفاجآت صيف دبي لعشاق الطعام طوال شهر كامل: عرض طبق بـ10 دراهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى؛ كشفت مفاجآت صيف دبي 2025، عن عرض طبق بـ10 دراهم، الذي يحتفي بتنوع قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، ويستمر لمدة شهر كامل (طوال أغسطس المقبل) بمشاركة أكثر من 190 مطعماً موزعة على مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى المدينة.

ويأتي عرض طبق بـ10 دراهم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف الأنشطة والعروض طوال فصل الصيف.

ويستمر العرض خلال موسمين رئيسيين ضمن مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك الأسبوع الأخير من تنزيلات صيف دبي الكبرى حتى 10 أغسطس، وموسم العودة إلى المدارس الذي يستمر من 11 وحتى 31 أغسطس، بمشاركة مطاعم غير رسمية، وردهات طعام، ومقاهٍ، وسلاسل مطاعم شهيرة في أنحاء المدينة.