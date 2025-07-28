الامارات | مولود استثنائي في "تشيستر".. أول شبل نمر ثلجي منذ قرابة قرن

- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مولود استثنائي في "تشيستر".. أول شبل نمر ثلجي منذ قرابة قرن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت حديقة حيوانات "تشيستر" في المملكة المتحدة مقطع فيديو يُظهر شبل نمر ثلجي نادر يخطو خطواته الأولى.
وكان هذا الصغير أول نمر ثلجي من نوعه يولد في الحديقة منذ إنشائها قبل 94 عامًا.
ويُصنف نمر الثلج حاليًا ضمن الأنواع "المعرضة للخطر" المدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
