الامارات | مدينة تخطف الأنظار.. بقديمها وجديدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف عدسات ضيوف دبي عن توثيق المحطات الجمالية في المدينة، لاسيما حينما تصحبهم إلى أحيائها القديمة ومبانيها التقليدية، ودكاكينها التي تعبق بروائح الأصالة، وتحافظ على أنفاس الماضي، كما هي الحال هنا في منطقة السيف التراثية على ضفاف الخور، إذ تسافر بالسياح في رحلة عبر الزمن، وتروي لهم حكايات من تاريخ مدينة تخطف الأنظار بقديمها وجديدها.