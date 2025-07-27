من الصداع لرغبة السكر..7 علامات تكشف إصابتك بالجفاف وقلة شرب الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رودينا ضوه

قلة شرب الماء من أكثر العادات التي يتجاهلها الكثيرون، رغم تأثيرها الكبير على صحة الجسم ونشاطه اليومي، فالجفاف لا يحدث فقط في أوقات الحر أو أثناء التمارين الرياضية، بل يمكن أن يصيبك دون أن تشعر، ويظهر من خلال أعراض بسيطة قد لا تربطها بنقص السوائل.

جفاف الفم أو رائحة الفم الكريهة

الشعور بجفاف أو لزوجة في الفم ليس مجرد إزعاج، بل هو من أوائل علامات الجفاف، فاللعاب لا يحافظ على رطوبة الفم فحسب، بل يساعد أيضًا في السيطرة على البكتيريا، فبدون ترطيب كاف، ينخفض إنتاج اللعاب، مما يهيئ بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة للرائحة، وهذا غالبًا ما يؤدي إلى رائحة فم كريهة مستمرة، خاصةً في الصباح أو بعد التمرين، وفقًا لموقع timesofindia.

الصداع أو الدوخة

عندما يصاب الجسم بالجفاف، قد يسبب انخفاضًا في حجم الدم، ويؤثر على إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يؤدي إلى الصداع أو الشقيقة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الجفاف على توازن الإلكتروليتات، مما يسبب الدوخة أو الدوار.

جفاف الجلد أو تقشيره

قد تعتقد أن جفاف البشرة مجرد مشكلة جمالية أو نتيجة للطقس، ولكنه قد يكون أيضًا علامة داخلية على نقص الترطيب، يساعد الماء على الحفاظ على مرونة البشرة ونعومتها، وبدون كمية كافية منه، قد تصبح بشرتك جافة، أو مثيرة للحكة، أو متقشرة.

الإمساك

يلعب الماء دورًا أساسيًا في عملية الهضم، إذ يساعد على إخراج الفضلات عبر الأمعاء، عند الإصابة بالجفاف، يمتص القولون الماء الزائد من البراز للتعويض، مما يؤدي إلى براز صلب وجاف يصعب إخراجه.

الرغبة الشديدة في تناول السكر

عندما تصابين بالجفاف، يصعب على جسمك إنتاج الجليكوجين "الطاقة المخزنة" من الكبد، مما يحفز الرغبة في الحصول على وقود سريع، عادة السكر.

ضعف التركيز أو ضباب الدماغ

يتكون دماغك من حوالي 75% ماء، ويحتاج إلى البقاء رطبًا ليعمل بكفاءة، حتى الجفاف البسيط قد يضعف الوظائف الإدراكية كالذاكرة والتركيز واليقظة.

تقلصات العضلات أو آلام المفاصل

الماء ضروري لتليين مفاصلك ودعم وظائف عضلاتك، عند جفاف جسمك، قد تصبح عضلاتك أكثر عرضة للتشنجات أو التشنجات أو التيبس، خاصة بعد ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار.

