الامارات | دراسة طويلة الأمد تحذر الرجال: ارتفاع سكر الدم الطفيف يضعف «قدرتكم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى فريق بحثي في مستشفى جامعة مونستر بألمانيا دراسة طويلة الأمد لبحث كيفية تأثير مستويات سكر الدم على القدرة لدى الرجال.

وشملت الدراسة رجالاً تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عاماً وغير مصابين بمرض السكري للفحص على مدى ست سنوات.

وأظهرت النتائج أن الرجال، الذين يعانون من ارتفاع طفيف في سكر الدم، انخفضت قدراتهم بشكل ملحوظ.

وكانت مستويات سكر الدم المرتفعة لديهم أقل من الحد التشخيصي لمرض السكري (قيمة الهيموغلوبين السكري التراكمي 6.5%).

وأوضح الباحثون أنه لفترة طويلة اعتُبر العمر ومستويات هرمون التستوستيرون من العوامل، التي تؤدي إلى تدهور القدرة لدى الرجال.

وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن هذا التدهور يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم وتغيرات أيضية أخرى.

وللحفاظ على قدرتهم والرغبة، أوصت الدراسة الرجال بضبط مستوى السكر بالدم من خلال اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.