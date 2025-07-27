أسعارها على قد الإيد.. أطعمة في مطبخك تحميك من سرطان العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

بعض الأطعمة اليومية في مطبخنا، مثل البهارات والخضروات والفواكه، كنزًا صحيًا يقي من أمراض خطيرة مثل سرطان العظام وانتشار الخلايا السرطانية في العظام.

في التقرير التالي يستعرض لكم الخليج 365 أبرز هذه الأطعمة، وفق لما جاء في موقعي "cnn" و"PubMed".

1- الخضروات الصليبية (البروكلي والملفوف والثوم)

سلفورافان الموجود في البروكلي يمنع تمايز الخلايا العظمية المُدمرة ويقلل من مستويات السرطان، والخضروات من عائلة الصليبيات والخضروات من جنس (الثوم، البصل) تُعطّل نمو خلايا سرطان العظام وتدعم استراتيجية غذائية فعّالة ضد السرطانن وتناول البروكلي مطهو على البخار أو نيئًا للحصول على أفضل فعالية.

2- الثوم والبصل مضادات سرطان طبيعي

الثوم والبصل يحتويان على مركبات الكبريت العضوية (مثل الأليسين والـDATS وDADS) التي تمنع تكاثر الخلايا السرطانية في المعدة والثدي والقولون والبروستاتا، وتدعم المناعة وتحدّ من انتشار أورام سرطانية داخل العظام.

لذا إضافة الثوم والبصل الطازجين إلى الأطباق اليومية؛ يُفضل تقطيعهما وتركهما قليلًا قبل الطهي لتحرير مركبات فعالة.

زيت السمك وأوميجا‑3 الموجودة في الأسماك الدهنية تُثبِط عمليات تدمير العظام المرتبطة بالسرطان، عبر تثبيط البروستاجلاندين أو بروتين CD44 المرتبط بالانتشار العظمي.

منحك قوة ونشاطًا لعظامك

العسل غني بالفلافونويدات (الكامفيرول، الكيرسيتين، اللوتين) التي، تعزز امتصاص الكالسيوم وتدعم كثافة العظام، وأظهرت دراسات أولية تأثيرات إيجابية على صحة العظام والوقاية من هشاشتها وربطها بسرطان الثدي في تجارب مخبرية وحيوانية.

الكركم السلاح الأصفر ضد تسرطن العظام

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهاب والأكسدة والشذوذ الخلوين وفي تجارب داخل المعمل وعلى الحيوانات، أظهرت بعض الدراسات قدرة الكركمين على حصر انتشار الخلايا السرطانية العظمية ومنع إنزيمات تُفكك الأنسجة العظمية.

ومعظم هذه الأطعمة لا يتخطى سعرها 50 جنيها للكيلو على أقصى تقدير، بحسب الأسعار المعلنة على موقع سوق العبور.