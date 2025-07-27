الامارات | اختنق بقضمة من جبن الموزاريلا.. وفاة نادل أثناء فترة استراحته بالعمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادلاً يبلغ من العمر 50 عاماً توفي اليوم (الأحد) بالقرب من روما بعد اختناقه بقضمة من جبن الموزاريلا تناولها خلال فترة استراحة.

وذكرت صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية أن الرجل كان في فترة استراحة خلال نوبة عمل في مطعم على الشاطئ في سابوديا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب روما، عندما وقع الحادث.

وأشارت إلى أن الرجل ظهرت عليه علامات ضيق التنفس بعد وقت قصير من تناوله بعض جبن الموزاريلا خلال حفل موسيقي على الشاطئ أمس السبت.

وأُرسلت سيارة إسعاف جوي إلى مكان الحادث، لكن الرجل كان في حالة سكتة قلبية عندما وصل إلى مستشفى سانتا ماريا جوريتي القريب.