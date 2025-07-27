أسهل طريقة لعمل المكياج اللاتيني بخطوات بسيطة: إشراقة دافئة ونضِرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 04:02 مساءً - إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مكياج تجمع بين القوة والأنوثة، سيكون المكياج اللاتيني خياركِ الأمثل. فبعيداً عن البساطة المفرِطة، يَبرز هذا الأسلوب بجاذبيته الآسرة التي تقوم على إبراز ملامح الوجه بحِرَفية، مع لمسات دافئة ودرامية تعكس الطابع اللاتيني المليء بالحياة والثقة. المكياج اللاتيني لا يتطلّب خطوات معقّدة أو مهارات احترافية؛ بل يعتمد على اختيار الألوان المناسبة ودمجها بأسلوب متوازن.

في الآتي، «الخليج 365» تقدّم لكِ أسهل طريقة لعمل المكياج اللاتيني بخطوات بسيطة من دون عناء، وبنتائج تُشبه إشراقة دافئة ونظرة مشتعلة على طريقة الجميلات اللاتينيات.

الخطوة الأولى: تحضير البشرة

جمال المكياج اللاتيني يبدأ ببشرة مُحضّرة. نظّفي بشرتكِ جيداً باستخدام غسول لطيف وخالٍ من العطور. بعد التجفيف، مرّري سيروم غنياً بمكوّنات مضيئة مثل: النياسيناميد، أو فيتامين "ج" C؛ مما يعزز التوهُّج ويخفّف التصبُّغات.

ثم، رطّبي بشرتكِ بمرطّب خفيف القوام، يحبس الترطيب ويُنعّم سطح البشرة، يليه البرايمر بتركيبة مطفأة؛ لتوحيد الملمس وضمان ثبات المكياج.

الخطوة الثانية: كريم الأساس الموحد

من عرض مايكل سينكو Michael Cinco- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لتوحيد لون بشرتكِ، اختاري كريم الأساس بصيغة سائلة، وبتركيبة مشرقة وذات تغطية متوسطة. امزجيه بواسطة إسفنجة رطبة بطريقة التربيت الخفيف؛ بدءاً من منتصف الوجه حتى الخارج؛ مما يمنحكِ بشرة متجانسة ونقيّة.

للمسة لاتينية جذابة، اختاري درجات دافئة من البيج أو البرونزي، تتناغم مع حرارة الإطلالة.

الخطوة الثالثة: الكونتور والهايلايتر

المكياج اللاتيني يرتكز على الملامح المنحوتة والواضحة، لكن من دون مبالغة. استخدمي كونتور كريمياً بدرجة بُنية غير رمادية، وارسمي به: تحت عظمتي الخد، جوانب الأنف، وتحت الذقن.

ثم اختاري هايلايتر بتركيبة ذهبية أو بيج، وطبّقيه على: أعلى الخدين، قوس الشفاه، وعظمة الأنف؛ لتلتقطي الضوء من كلّ الزوايا. بهذه الخطوة، تضمنين وهجاً دافئاً يعكس الطابع اللاتيني المضيء.

الخطوة الرابعة: حواجب مشذّبة ومحدّدة

الحاجب في الإطلالة اللاتينية هو الإطار الأساسي للعين. مشّطي الحواجب لأعلى، واملأي الفراغات بقلم بلون مطابق للون شعرك. ركّزي على إبراز القوس، مع الحرص على عدم التثقيل في المقدّمة. ثبّتي الشعيرات بماسكرا شفّافة أو ملوّنة لإبراز النتيجة.

الخطوة الخامسة: ظلال عيون ترابية

امرأة تطبّق مكياج العيون اللاتيني

ابدأي بتطبيق ظلّ بُني غير لامع على كامل الجفن المتحرّك، وادمجيه جيداً حتى كسرة العين. ثم أضيفي لمسة من البرونزي أو الذهبي اللامع في وسط الجفن لإشراق لافت.

اختاري أيلاينر أسود وارسمي خطاً ممدوداً بأسلوب مجنّح؛ لإبراز العين وسحبها نحو الأعلى. استخدمي كحلاً بُنياً أو أسود داخل العين لتحديدها. ثم مرّري عدة طبقات من الماسكرا المكثّفة، أو ضعي رموشاً فردية ناعمة.

الخطوة السادسة: البلاشر لتوريد الخدود

لا يكتمل المكياج اللاتيني من دون بلاش دافئ. اختاري لوناً وردياً داكناً أو مشمشياً، ومرّريه بحركات دائرية صاعدة من منتصف الخدود نحو الصدغ. هذه التقنية ترفع الوجه بصرياً وتمنحكِ توهُّجاً صحياً يعكس الحيوية.

الخطوة السابعة: أحمر شفاه غني

امرأة تُنهي مكياجها اللاتيني بأحمر شفاه كرزي

يُعتبر أحمر الشفاه البارز عنوان الجاذبية في المكياج اللاتيني. اختاري درجات قوية مثل: الأحمر الكرزي، البُني المحمّر، أو الخوخي الداكن. ارسمي محيط الشفاه بقلم مطابق للون أحمر الشفاه، واملأي الداخل باستخدام فرشاة دقيقة لضمان توزيع مثالي وثبات يدوم.

لإطلالة صباحية، يمكنكِ اعتماد لون نيود دافئ بلمسة لامعة، أما للمناسبات الرسمية؛ فلا تترددي في اختيار الأحمر الجريء أو البرغندي اللامع.

الخطوة الأخيرة: تثبيت المكياح

أنهي مكياجكِ بتطبيق رذاذ مثبِّت بتركيبة مضيئة أو مطفأة بحسب نوع بشرتك. وإذا أردتِ لمسة خاصّة للعيون، أضيفي القليل من اللمعان الذهبي أو الشيمر في زاوية العين الداخلية. بهذه الخطوة، ستحصلين على إطلالة نابضة بالحياة، تبهرين بها في النهار والليل.