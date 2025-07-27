لماذا نفقد شهيتنا في فصل الصيف؟".. مش هتصدق الإجابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قد تلاحظ أن شهيتك تقل في فصل الصيف، وهذا أمر طبيعي تمامًا، وليس صادم، بل هي مدعومة بعلم وظائف الأعضاء، وفقًا لـ medicalxpress.

تنظيم حرارة الجسم

جسمك يعمل بجد للحفاظ على درجة حرارة ثابتة (حوالي 37 درجة مئوية)، عندما ترتفع درجة الحرارة الخارجية في الصيف، يحاول جسمك تبريد نفسه.

إحدى الطرق التي يفعل بها ذلك هي تقليل إنتاج الحرارة الداخلية، عملية الهضم تولد قدرًا كبيرًا من الحرارة، خاصة عند تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون، لذلك، يقلل جسمك بشكل غريزي من رغبته في هذه الأطعمة الدسمة لتقليل "الحمل الحراري" الداخلي ومساعدتك على البقاء منتعشًا.

زيادة التعرق وفقدان السوائل

في الصيف، تتعرق أكثر بكثير لتبريد جسمك. هذا يؤدي إلى فقدان السوائل والمعادن الأساسية، عندما تكون في حالة جفاف خفيفة أو تفقد الكثير من السوائل، فإن آليات الجسم قد تقلل من إحساسك بالجوع وتركز بدلاً من ذلك على استعادة توازن السوائل. غالبًا ما يخلط البعض بين الشعور بالعطش والجوع، وقد تجد نفسك تشرب المزيد من السوائل الباردة بدلاً من تناول الطعام.

التغيرات الهرمونية

تحدث بعض التغيرات الهرمونية في جسمك استجابة لدرجات الحرارة المرتفعة، على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر مستويات هرمون الليبتين (هرمون الشبع) والغريلين (هرمون الجوع). تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض للحرارة قد يزيد من إفراز هرمون السيروتونين الذي يرتبط بالشبع ويقلل الشهية.

زيادة النشاط البدني (أحيانًا)

بالنسبة للبعض، قد يعني الصيف زيادة في الأنشطة الخارجية والتحرك. ومع ذلك، إذا كانت الأنشطة تتم في حرارة شديدة، فإن الجسم يركز طاقته على التبريد والحفاظ على الوظائف الحيوية بدلاً من تحفيز الهضم الذي يولد الحرارة.

العادات الغذائية المتغيرة

بشكل لا شعوري، نميل في الصيف إلى تفضيل الأطعمة الخفيفة، الباردة، والمرطبة مثل الفواكه والخضروات والسلطات. هذه الأطعمة أقل في السعرات الحرارية وأسهل في الهضم، مما قد يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول أو تقليل الرغبة في الأطعمة الثقيلة.

نصائح طبية للتعامل مع فقدان الشهية في الصيف

ركز على الترطيب

اشرب الكثير من الماء، والمشروبات الخالية من السكر، وعصائر الفاكهة المخففة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، جرب تناول 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم.

اختر الأطعمة المرطبة

الفواكه (البطيخ، الشمام، الخوخ) والخضروات (الخيار، الخس) والسلطات والزبادي.

استفد من البروتينات الخفيفة

مثل الدجاج المشوي، السمك، البقوليات، والبيض.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدسمة

التي تتطلب مجهودًا أكبر للهضم وتولد حرارة أعلى.

