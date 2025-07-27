3 أنواع من الفيتامينات تهدد صحتك.. انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من أن الفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، إلا أن تناول جرعات زائدة من بعضها، خاصة عن طريق المكملات الغذائية، يمكن أن يكون ضارًا ويهدد الصحة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة،medicalxpress، الفيتامينات التي تذوب في الدهون (A, D, E, K) هي الأكثر عرضة للتسبب في التسمم لأن الجسم يخزنها في الأنسجة الدهنية والكبد، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي يتم التخلص من الفائض منها عادةً عن طريق البول.

إليك 3 أنواع من الفيتامينات التي يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك عند تناول جرعات مفرطة

فيتامين أ (Vitamin A):

أضرار الجرعات الزائدة

يُعرف التسمم بفيتامين أ بـ "فرط فيتامين أ" (Hypervitaminosis A). يمكن أن يؤدي إلى:

أعراض حادة (جرعة كبيرة مفاجئة): غثيان، قيء، دوخة، عدم وضوح الرؤية، صداع، آلام في العظام والعضلات.

أعراض مزمنة (جرعات عالية لفترة طويلة)

تساقط الشعر، جفاف الجلد وتشقق الشفاه، جفاف العين، تلف الكبد، ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، زيادة الضغط داخل الجمجمة (يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا).

تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين أ أثناء الحمل يمكن أن يسبب تشوهات خلقية للجنين، لذا يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل الحذر الشديد من مكملات فيتامين أ.

من النادر جدًا الحصول على جرعة سامة من فيتامين أ من مصادر الطعام وحدها (مثل الجزر أو البطاطا الحلوة). التسمم عادة ما يكون نتيجة تناول مكملات عالية التركيز.

فيتامين د (Vitamin D):

أضرار الجرعات الزائدة: يُعرف التسمم بفيتامين د بـ "فرط فيتامين د" (Hypervitaminosis D). المشكلة الرئيسية التي يسببها هي تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والذي يمكن أن يؤدي إلى:

غثيان، قيء، فقدان الشهية، إمساك.

ضعف وتعب عام، كثرة التبول، عطش شديد.

آلام في العظام، حصوات الكلى، وفي الحالات الشديدة، تلف دائم في الكلى أو فشل كلوي.

يمكن أن يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

بينما فيتامين د حيوي لصحة العظام والمناعة، فإن الإفراط في تناول المكملات الغذائية منه (خاصة بجرعات تفوق 4000 وحدة دولية يوميًا لفترات طويلة دون إشراف طبي) هو السبب الرئيسي للتسمم، وليس التعرض لأشعة الشمس أو تناول الأطعمة المدعمة.

فيتامين ب6 (Vitamin B6 - البيريدوكسين):

أضرار الجرعات الزائدة

على الرغم من أن فيتامينات ب بشكل عام قابلة للذوبان في الماء وتعتبر آمنة نسبيًا، إلا أن تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين ب6 لفترات طويلة يمكن أن يسبب تلفًا للأعصاب.

أعراض

تنميل ووخز في اليدين والقدمين (اعتلال عصبي محيطي)، صعوبة في المشي، وفي الحالات الشديدة فقدان التنسيق.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض عند تناول جرعات تتراوح بين 1-6 جرام يوميًا أو أكثر لفترة طويلة.

يُستخدم فيتامين ب6 في بعض المكملات بجرعات عالية لعلاج حالات معينة، ولكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف طبي صارم.

نصائح طبية مهمة

قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية، خاصة الفيتامينات، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إليها، وما هي الجرعة المناسبة لك، الحصول على الفيتامينات من نظام غذائي متوازن ومليء بالخضروات والفواكه والمصادر الطبيعية هو دائمًا الخيار الأفضل والأكثر أمانًا.