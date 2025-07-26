"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم أن مشهد العروس وهي تمسك باقة الزهور يُعتبر من أبرز وأجمل لقطات الزفاف، إلا أن وراء هذه العادة المتوارثة قصة قد لا يعرفها الكثيرون، تمتد جذورها لقرون طويلة وتجمع بين الرومانسية والمعتقدات القديمة.

العصور القديمة

وبحسب موقعي CNN وtimesofindia فإنه في العصور القديمة، لم تكن الزهور تستخدم فقط لتزيين المشهد، بل كانت تحمل لسبب رمزي وعملي أيضًا، إذ اعتقد الناس حينها أن بعض أنواع الزهور والأعشاب، مثل الريحان والثوم وإكليل الجبل، تمتلك قدرة على طرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد للعروسين

العصور الرومانية

أما في العصور الرومانية، فكانت العروس تحمل باقة من الأعشاب العطرية كرمز للخصوبة والحب الأبدي، وكانت تُقدم للآلهة كتعبير عن الأمل في حياة زوجية مزدهرة.

ومع تطور الزمن، تحولت الأعشاب إلى زهور، وأصبحت الباقة رمزًا للجمال والرقي، كما انتشرت عادة "رمي البوكيه" بين صديقات العروس، ومن تمسك به يُعتقد أنها ستكون العروس التالية.

