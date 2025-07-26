الامارات | من يراه يظنه دودة.. رصد أصغر ثعبان في العالم من جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُصدت أفعى خيط بربادوس، وهي نوع صغير جداً من الثعابين لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد نحو 20 عاماً من آخر عملية رصد موثقة لها.

تُعدّ أفعى خيط بربادوس، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين ثمانية و10 سنتمترات عند البلوغ.

وبعد أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجدداً تحت حجر في مارس الماضي، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة «ري: وايلد» المعنية بحماية البيئة.

وقال كونور بليدز، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان: «لم تُرصَد إلا مرات قليلة منذ عام 1889».

وأفعى خيط بربادوس معرضة للخطر بشكل خاص، إذ إنّ الأنثى تضع بيضة واحدة فقط في كل مرة.

وأكد جاستن سبرينغر، من منظمة «ري: وايلد» غير الحكومية، أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تُعدّ «تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جداً وتحتاج إلى الحماية».

ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسة في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.