مشروب يحمي النساء من تكيس المبايض ويقي من الفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا وشعبية في العالم، ولا يقتصر سحرها على رائحتها الجذابة ونكهتها الغنية فحسب، بل تمتد فوائدها لتشمل جوانب صحية متعددة.

وكشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عن فوائد القهوة.

وقال جمال: "توجد أخبار سارة للسيدات اللاتي لا يستطعن الاستغناء عن فنجان القهوة اليومي، وهي أنها قد تسهم في الوقاية من متلازمة تكيس المبايض".

وأضاف شعبان: "بالإضافة إلى الفوائد المعروفة للقهوة لكل من الرجال والسيدات، فإن أن تناول 3 إلى 5 فناجين يوميا يمكن أن يسهم في الوقاية من الأزمات القلبية وجلطات الشرايين".

وتابع العميد السابق لمعهد القلب: "كما أن شرب القهوة يساعد على منع اختلال كهرباء القلب والوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ والفشل الكلوي الحاد

وتلف الأعصاب والزهايمر".

وتابع: "القهوة تمنع سرطان الثدي والقولون ومرض الكبد الدهني والاكتئاب وجفاف العين والعدوي الميكروبية".

5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة

6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها