احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يدمر قلبك ويرفع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الشاي من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم، وله فوائد صحية عديدة عند تناوله باعتدال، لكن، يؤثر الإفراط في شربه، أو إضافة مكونات معينة إليه، سلبا على صحتك، خاصة فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول وصحة القلب.

الشاي وصحة القلب

يُعرف الشاي بخصائصه المضادة للأكسدة التي تدعم صحة القلب، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى آثار سلبية، بسبب محتواه العالي من الكافيين، وهذا بدوره يزيد معدل ضربات القلب، ما يشكل ضغطا غير مرغوب فيه على الجهاز القلبي الوعائي لدى بعض الأشخاص، وفقا لموقع "health".

الشاي ومستويات الكوليسترول

عندما يُضاف إلى الشاي كميات كبيرة من السكر، أو الحليب كامل الدسم، فإن هذه المكونات يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

مخاطر أخرى للإفراط في شرب الشاي

بالإضافة إلى تأثيره على القلب والكوليسترول، يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى:

الأرق.

الإمساك.

اختلال التوازن الغذائي.

يعيق امتصاص الحديد.

هشاشة العظام .

ضعف وتآكل الأسنان.

آلام المفاصل.

