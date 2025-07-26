ما هي العطور التي تحتوي على السوسن؟ إليك أجمل الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 02:15 مساءً - عطور السوسن، هذه النوتة الزهرية النادرة التي تضفي لمسة مخملية على تركيبة العطر، لا يمكن تجاهلها في عالم العطور الفاخرة. هذه النوتة الزهرية المرهفة، التي تُستخرج غالباً من الجذور لا من الزهور، وبخاصة من جذر زهرة السوسن Orris root، تُعد من أندر وأغلى المكوّنات في صناعة العطور، لما تتطلبه من سنوات لتحضيرها. رائحتها بودرية، دافئة، وذات طابع بودري ناعم، يشبه لمسة حرير على البشرة. لذا، لا عجب أن تختاره الدور العطرية الراقية كمكوّن أساسي في تركيباتها الأكثر أناقة.

إذا كنتِ من عاشقات النوتات الراقية، "الخليج 365" اختارت لك باقة من أجمل العطور التي تحتوي على السوسن، لتختاري من بينها العطر الذي يعبر عن أسلوبك بلمسة شاعرية.

زهرة السوسن.. عبق يفوح من قلب الطبيعة

زهرة السوسن،، وتُعرف بالإنجليزية باسم Iris، هي من أكثر الزهور جمالاً ورقياً في عالم النباتات، وترمز في العديد من الثقافات إلى الأمل، والإخلاص، والحكمة. تتميّز بشكلها الفريد الذي يشبه المروحة، وبألوانها المتنوّعة التي تتدرج من البنفسجي الغني إلى الأبيض، والأزرق، وحتى الأصفر. سرّها الحقيقي لا يكمن في بتلاتها، بل في جذورها. فالعطر لا يُستخرج من الزهرة مباشرة، بل من جذر السوسن المعروف باسم Orris Root، الذي يُجفّف ويُخزّن لمدّة ثلاث سنوات على الأقل قبل تقطيره. هذه العملية المعقّدة تجعل من السوسن واحداً من أثمن المواد الخام في عالم العطور النسائية، برائحته البودرية، والناعمة، والمخمليّة، التي تمنح أي تركيبة عطرية طابعاً أنثوياً راقياً.

عطور نسائية تحتوي على السوسن

إذا كنتِ تبحثين عن عطر يلامس أنوثتك، فإن زهرة السوسن هي خياركِ الأمثل. برائحتها البودرية النقية التي تجمع بين النعومة والترف، تُعد نوتة السوسن من أساسيات العطور الراقية التي تدوم في الذاكرة. إليك أجمل الخيارات:

عطر برادا إنفيوجن دي إيريس

عطر Prada Infusion d'Iris برائحة السوسن

يتميّز عطر "إنفيوجن دي إيريس من برادا" Infusion d’Iris , Prada ، بتركيبته الفريدة التي توازن بين النعومة والعمق، يحتوي على نوتة السوسن البودرية التي تشعّ بنقاء مخملي، يفتتح العطر بنفحات الحمضيات، مثل البرتقال ونيرولي، ليمنحكِ إحساساً منعشاً من أول رشة. أما القلب، فينضح بأناقة السوسن الممزوجة براتنج المستكة والغالبيوم، قبل أن ينتهي العطر إلى قاعدة خشبية دافئة من الأرزو، اللبان، البنزوين، تضفي عليه ثباتاً وأناقة تدوم لساعات.

عطر شانيل رقم 19

أو دو بارفان Chanel No. 19 Eau de Parfum

عطر "أو دو بارفان شانيل رقم 19" Chanel No. 19 Eau de Parfum، يتميز بتركيبة أنثوية تنتمي إلى عائلة العطور الزهرية الخضراء، ويتميّز بطابع أنيق وجريء في آنٍ واحد. تبدأ تركيبته بنفحات عليا منعشة من النوتات الخضراء والبرغموت مع لمسة ناعمة من النيرولي. وفي قلب العطر، تتفتّح الزهور الراقية مثل السوسن، والورد، وزنبق الوادي، ما يمنحه بُعداً زهورياً آسراً. أما القاعدة، فتنبض بدفء طحلب السنديان مع لمسات من الجلد وخشب الصندل، ما يضيف للعطر عمقاً فاخراً وثباتاً طويل الأمد. هذا العطر مثالي للمرأة العصرية التي تجمع بين الرقة والقوة في حضورها.

عطر هيريس من هيرميس

عطر Hiris by Hermès بنغمات السوسن

عطر "هيريس من هيرميس" Hiris by Hermès، مخصص لعشّاق السوسن النقي، برائحة شفّافة وأنيقة، تناسب الأذواق الراقية. يفتتح العطر بنفحة سوسن صافية، يرافقها جانب أخضر منعش تدعّمه نوتة الكزبرة، ما يمنحه طابعاً بارداً وأنيقاً. في المرحلة الوسطى، تتألق نوتة السوسن مدعومة بالقرنفل الفلفلي الناعم وزهر النيرولي، وهنا تبرز أجمل مراحل العطر، حيث يمتزج الجفاف بالانتعاش، والخضار بالنعومة البودرية، في توازن نادر ومثير للدهشة.

إيريس باودر من فريديريك ميل

عطر Iris Poudre Frederic Malle بنفحات السوسن

يُعدّ عطر "إيريس باودر من فريديريك ميل" Iris Poudre by Frédéric Malle، واحداً من أجمل إصدارات العطور النسائية التي تمزج بين البودرة والفخامة بأسلوب مستوحى من العطور الكلاسيكية الراقية. تفتتح تركيبته بنفحات عليا مفعمة بالحيوية من الزهور، وخشب الورد البرازيلي، والبرغموت، والبرتقال، أما القلب، فيزخر بنغمات السوسن، مع لمسات الزنبق، والياسمين، الورد، ونغمات خشب الصندل والعنبر وخشب الأرز، ما يضفي على العطر طابعاً بودرياً معقّداً وفاخراً.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى أفخم العطور بتوقيع أشهر مصممي الأزياء العالميين .. تعرفي إليها

إيريس سيلفر ميست من سيرج لوتنز

عطر Iris Silver Mist by Serge Lutens بتركيبة غنية بالسوسن

إذا كنت من عاشقات العطور التي تجمع بين الغموض والشفافية، فإن عطر "إيريس سيلفر ميست من سيرج لوتنز" Iris Silver Mist, Serge Lutens هو خيار مثالي لعطر يومي ناعم، أو إطلالة مسائية تعبّر عن أنوثة فريدة وذوق راقٍ. يتميز هذا العطر بتركيبته التي تحتفي برائحة السوسن البودرية، مع لمسات من القرنفل الدافئ، وبذور الجزر، والنوتات الخضراء التي تُضفي طابعاً نباتياً نظيفاً، فيما يتوسّط العطر نغمات السوسن بنقاوته الباردة، معززة بنفحات زهرية خفيفة وعمق ناعم من الفيتيفر والعنبر، وصولاً إلى قاعدة مسكية بودرية تترك أثراً لا يُنسى على البشرة.