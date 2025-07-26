تسريحات تناسب الشعر المجعد في الصيف تبرز جمال تموجاته الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:11 صباحاً - مع ارتفاع درجات الحرارة وازياد الرطوبة في فصل الصيف، يصبح التعامل مع الشعر المجعد والمتموج أكثر تحدياً، ولا سيما لمن تبحث عن إطلالة أنيقة من دون الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحراري التي قد تضر ببنية الشعر وتُفقده رونقه الطبيعي. ومع ذلك، فإن الشعر الطبيعي بتجعيداته وتموجاته بطبيعته وتفاصيله المميزة، لا يحتاج إلى تعديل أو إخفاء، بل إلى إبراز جمال خصلاته. والصيف هو الفرصة المثالية لاعتماد تسريحات تعكس حيويته وتُبرز جماله الطبيعي بأقل جهد ممكن.

في الآتي، تستعرض لك "الخليج 365"، مجموعة من تسريحات تناسب الشعر المجعد في الصيف تبرز جمال خصلاته المموجة، إلى جانب نصائح فعَّالة للعناية به والحفاظ على مرونته ولمعانه.

تسريحة ذيل الحصان المضفرة

من عرض ميزون سارا شرايبي Maison Sara Chraibi -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

تُعتبر تسريحة ذيل الحصان المضفرة، سواء كانت جانبية أو مزدوجة، خياراً عملياً لصاحبات الشعر المجعد، خصوصاً في الأجواء الحارة، حيث تُبقي الشعر بعيداً عن الوجه، وتُبرز نعومة الخصلات بطريقة طبيعية غير مصطنعة. كما أنها تحمي الشعر من التكسر والتشابك خلال الأجواء الحارة في فصل الصيف. اعتمديها على طريقة عارضة "ميزون سارا شرايبي" Maison Sara Chraibi لأسبوع الموضة لخريف وشتاء 2025 في لندن، سواء لإطلالتك النهارية أو المسائية.

تسريحة الضفائر الأفريقية

من عرض بيار كاردان Pierre Cardin -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

من التسريحات المفضلة في الأجواء الحارة، خاصة لصاحبات الشعر المجعد، تسريحة الضفائر الإفريقية المشدودة، التي لا تُبرز فقط جمال ملامح الوجه بفضل أسلوبها المشدود والأنيق، بل تُعَدُّ أيضاً خياراً عملياً لحماية الشعر من التقصف والجفاف، خصوصاً في المواسم الحارة. هذه التسريحة تضفي لمسة عصرية تتماشى مع صيحات الموضة على منصات العروض العالمية. كما أنها تُبرز بنية الشعر الطبيعي وتمنحه فرصة للراحة من أدوات التصفيف الحرارية. إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي أو المجعد وتبحثين عن تسريحة تحافظ على صحة شعرك وتمنحك إطلالة لافتة ومميزة، فإن الضفائر الإفريقية على طريقة عارضة "بيار كاردان" Pierre Cardin في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، هي الخيار المثالي.

تسريحة الكعكة العفوية مع الخصل المنسدلة

من عرض بولين ديوجانكورت Pauline Dujancourt -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

لإطلالة عفوية تنبض أنوثة، يمكنك اعتماد تسريحة الكعكة العفوية المرتفعة مع خصل أمامية منسدلة بحرية حول الوجه على غرار عارضة دار "بولين ديوجانكورت" Pauline Dujancourt في أسبوع الموضة بلندن لخريف وشتاء 2025.. هذه التسريحة تُعَدُّ مثالية لصاحبات الشعر الكيرلي أو المجعد؛ إذ تبرز خصلات الشعر المموجة، وتمنحه مساحة للتنفس بعيداً عن أدوات التصفيف القاسية. كما تضيف ارتفاعاً يطيل شكل الوجه، بينما تمنح الخصل المنسدلة حول الجبين والخدين لمسة ناعمة تُبرز الملامح وتعزز الإطلالة الأنثوية الطبيعية. تُناسب الشاطئ والخروجات اليومية، وتُظهر كثافة الشعر المجعد بطريقة أنثوية.

تسريحة الباليرينا المزدوجة

من عرض تيا أديولا Tia Adeola -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

لإضفاء لمسة شبابية مفعمة بالحيوية على إطلالتك، لا تترددي في اختيار تسريحة الباليرينا بأسلوب مزدوج على غرار عارضة دار "تيا إيديولا" Tia Adeola في أسبوع الموضة بنيويورك لخريف وشتاء 2025. ترتكز هذه التسريحة على رفع الشعر إلى شكل كعكتين صغيرتين ومشدودتين على الجانبين؛ لتمنح الإطلالة لمسة شبابية ومرحة، مع الحفاظ على طابع أنيق يتماشى تماماً مع طبيعة الشعر الكيرلي أو المجعد. هذه التسريحة تُجسد مزيجاً من الجمال الطفولي والجرأة العصرية؛ إذ تساعد على إبراز ملامح الوجه بجاذبية، وتتماشى مع مختلف المناسبات، سواء الكاجوال أو الاحتفالية. كما أنها تُعَدُّ مثالية للتحكم بخصلات الشعر الكيرلي من دون الإضرار بتموجاته الطبيعية. لتعزيز الإطلالة؛ يمكن تنسيقها مع مكياج بارز وظلال عيون ملونة على طريقة العارضة؛ ما يجعل من هذه التسريحة خياراً عصرياً بالكامل لصيف 2025.

تسريحة كيرلي مبللة نصف مرفوعة

من عرض دي بيستا Di Petsa -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

إذا كنت من محبات الإطلالات غير التقليدية، وترغبين في التألق بمظهر يعكس ثقتك بنفسك، وارتباطك بجمال شعرك الكيرلي الطبيعي؛ فإن تسريحة الشعر المبلل نصف مرفوعة، هي خيار مثالي، لإبراز تموجات شعرك الكيرلي. اعتمديها على طريقة عرض دار "دي بيستا" Di Petsa في أسبوع الموضة بلندن لخريف وشتاء 2025، من خلال جمع القسم العلوي من الشعر إلى الخلف بطريقة عفوية، مع الحفاظ على الملمس الرطب الذي يعكس إحساساً بالحيوية والأنوثة الطاغية. الخصلات الأمامية الطويلة تُضفي نعومة على الملامح وتمنح إطلالة العارضة توازناً بين الجرأة والرومانسية. هذه التسريحة تُعَدُّ من أبرز صيحات تسريحات شعر 2025، التي تضفي طابعاً عفوياً وجريئاً على الإطلالة، كما تمنح الوجه إطاراً ناعماً بفضل الخصل الأمامية المنسدلة بحرية.

تسريحة كيرلي منسدلة مع أكسسوار جانبي

من عرض مارين سيري Marine Serre -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

لإطلالة تجمع بين النعومة والأناقة في آنٍ، اختاري تسريحة كيرلي منسدلة مع رفع خصلات جانبية وتثبيتها بأكسسوار شعر مميز، على طريقة عارضة دار "مارين سيري" Marine Serre في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025. هذه التسريحة تُعَدُّ من أبرز الخيارات المثالية لصاحبات الشعر الكيرلي أو المجعد، حيث تبرز كثافة الشعر ولمعانه، وتوفر في الوقت ذاته طريقة أنيقة لرفع جزء من الخصلات عن الوجه من دون الإخلال بجمالية التسريحة المنسدلة. كما أنها تحافظ على تموجات الشعر المجعد بأناقتها الطبيعية، وتمنحك أسلوباً عصرياً ومواكباً لصيحات الشعر 2025، خصوصاً مع اعتماد الأكسسوار الجانبي المعدني الذي يُضفي لمسة من النعومة والرقي في آنٍ واحد.

تسريحة كيرلي منسدلة مع غرة جانبية بف

من عرض إيزابيل ماران Isabel Marant -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

سواء كنتِ تبحثين عن تسريحة تمنحك إطلالة أنيقة بأسلوب عصري أو عن خيار يليق بجمال خصلات شعرك الكيرلي من دون تصفيف مفرط؛ فإن التسريحة المنسدلة مع غرة جانبية بف، المستوحاة من عارضة "إيزابيل مارن" Isabel Marant في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، تُعَدُّ خياراً مثالياً لاعتمادها، حيث تجسد التوازن المثالي بين الرقي والحرية. ما يميز هذه التسريحة أنها تمنح الشعر حجماً لافتاً من دون أي تكلف؛ بفضل التوزيع العفوي للتموجات، فيما تساهم الغرة الجانبية المرفوعة في فتح ملامح الوجه وتسليط الضوء على العيون وعظام الخد. كما تُضفي لمسة درامية أنيقة تجعلها مثالية للسهرات والمناسبات الراقية.

تسريحة كيرلي منسدلة مع غرة وسطية ناعمة

من عرض زيمرمان Zimmermann -مصدر الصورة: Launchmetrics/Spotlight©

أما إذا كنت تتحضرين لمناسبة رسمية أو ترغبين بإطلالة ناعمة لإطلالتك اليومية؛ فإن تسريحة كيرلي منسدلة مع غرة وسطية ناعمة منسابة على جانبي الوجه بشكل طبيعي ومتناسق، على غرار عارضة دار "زيميرمان" Zimmermann في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، تشكل خياراً رائعاً يعكس طبيعة شعرك المجعد من دون أي تكلف. يكمن سر جاذبية هذه التسريحة في توازنها بين البساطة والنعومة: الخصلات تُترك حرة لتعبر عن حيوية الشعر الطبيعي، بينما يساهم الفرق الوسطي والغرة الطويلة في تحديد ملامح الوجه وإبراز توازنه؛ ما يجعل هذه الإطلالة مثالية لكل من يبحث عن تسريحة أنثوية، راقية، وعصرية في آنٍ واحد.

نصائح للعناية بالشعر المجعَّد والمموَّج في الصيف

في فصل الصيف، يحتاج الشعر الكيرلي أو المجعد، إلى عناية دقيقة تعزز ترطيبه وتحافظ على مرونته، تفادياً لمنع جفافه وتقصفه جراء التعرض لأشعة الشمس الحارة والرطوبة العالية. إليك،،نصائح فعَّالة للعناية بالشعر الكيرلي والمموج خلال أيام الصيف الحارة؛ ما يضمن لك تموجات صحية، ولامعة، وخالية من النفشة.