زيت الزيتون للرموش.. سر الجمال الطبيعي والنظرات الساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:11 صباحاً - في عالم الجمال والعناية بالبشرة، لا تزال الزيوت الطبيعية تحتفظ بمكانة مرموقة رغم انتشار المنتجات الصناعية ومستحضرات التجميل الحديثة. ومن بين هذه الزيوت، يبرز زيت الزيتون ككنز حقيقي يعود بنا إلى وصفات الجدات وأسرار الجمال التي لم تفقد بريقها مع مرور الزمن. لم يعد زيت الزيتون يستخدم فقط في الطهي أو العناية بالبشرة، بل أصبح اليوم من أكثر الزيوت الطبيعية استخداماً في روتين العناية بالرموش؛ لما يحتويه من فوائد مذهلة تغذي الشعيرات الرقيقة وتحفز نموها.

كل امرأة تحلم برموش كثيفة وطويلة تضفي سحراً خاصاً على نظرتها من دون الحاجة إلى استخدام الماسكرا أو الرموش الاصطناعية بشكل يومي. ولكن مع التعرض المستمر لمستحضرات التجميل، وإهمال العناية الطبيعية، قد تصبح الرموش ضعيفة أو تتساقط بسهولة. وهنا يأتي دور زيت الزيتون كحلّ طبيعي وآمن يعيد للرموش قوتها وجمالها.

دعينا نغوص أكثر في فوائد زيت الزيتون للرموش وكيفية استخدامه بأمان؛ للحصول على نتائج مبهرة.

فوائد زيت الزيتون للرموش

فوائد زيت الزيتون للرموش عديدة

تحفيز نمو الرموش: زيت الزيتون غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تخترق بصيلات الشعر وتغذيها، ما يساعد على نمو الرموش بشكل أسرع وأقوى. تقوية الرموش ومنع تساقطها: الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون يحسّن من مرونة الرموش ويمنع تكسرها أو تساقطها؛ بسبب العوامل البيئية أو التجميلية. ترطيب الرموش وتنعيمها: يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعيرات الرقيقة، مما يمنح الرموش مظهراً صحياً ولمعاناً طبيعياً من دون أن تتقصف. تنظيف بصيلات الرموش: يساعد زيت الزيتون في إزالة بقايا الماسكرا أو المكياج العالق بالرموش بلطف، من دون التسبب في تحسس أو جفاف.

طرق استخدام زيت الزيتون للرموش

باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة: اغسلي فرشاة ماسكرا قديمة جيداً، واغمسيها في كمية صغيرة من زيت الزيتون، ثم مرريها على رموشك من الجذور حتى الأطراف قبل النوم، يومياً أو 3 مرات في الأسبوع.

بقطنة صغيرة أو عود أذن: بللي قطعة قطنية أو عوداً نظيفاً من أعواد الأذن بزيت الزيتون، وامسحي به بلطف على خط الرموش، مع الانتباه لعدم دخوله إلى العين.

مزجه مع زيت الخروع: لنتائج أقوى، يمكنك مزج كمية متساوية من زيت الزيتون مع زيت الخروع، الذي يُعرف أيضاً بفعاليته في إنبات الشعر، وتطبيق المزيج بنفس الطريقة.

وصفات منزلية سهلة وفعالة بزيت الزيتون للرموش

وصفة زيت الزيتون والألوفيرا لتكثيف الرموش وتقويتها

وصفة زيت الزيتون + زيت الخروع

المكونات:

½ ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر.

½ ملعقة صغيرة زيت خروع نقي.

الطريقة:

امزجي الزيوت جيداً في عبوة صغيرة ونظيفة (يمكن استخدام عبوة ماسكرا فارغة ومعقمة). استخدمي فرشاة ماسكرا نظيفة لتمرير المزيج على رموشك من الجذور إلى الأطراف كل ليلة قبل النوم. اغسلي وجهك في الصباح بالماء الفاتر.

النتيجة:

زيت الخروع يعزز نمو الشعر بقوة، بينما زيت الزيتون يرطب ويغذي، مما يمنحك رموشاً أكثر كثافة وطولاً خلال أسابيع قليلة.

وصفة زيت الزيتون + جل الصبار (الألوفيرا)

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج أو النقي.

الطريقة:

اخلطي المكونين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. اغمسي عود أذن نظيف أو فرشاة صغيرة في الخليط ومرريه على رموشك. اتركيه طوال الليل، واغسلي وجهك في الصباح.

النتيجة:

جل الصبار يساعد على تكثيف الرموش وتقويتها وتهدئة الجلد المحيط بالعين، ما يعزز الفعالية ويمنع التحسس.

وصفة زيت الزيتون + فيتامين E

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

الطريقة:

افتحي الكبسولة وأفرغي محتواها على زيت الزيتون، وامزجي جيداً. باستخدام فرشاة أو قطعة قطن، طبّقي القليل على الرموش مع تجنّب ملامسة العين. استخدميها 3 مرات في الأسبوع قبل النوم.



النتيجة:

فيتامين E يعزز من نمو الرموش ويعمل كمضاد للأكسدة، ما يساعد على تقوية البصيلات ومنع تساقط الشعيرات الضعيفة.

يمكنك الاطلاع أيضاً على زيت الزيتون.. إكسير الجمال الطبيعي لبشرتك في حرارة الصيف

نصائح مهمة لاستخدام زيت الزيتون على الرموش

استخدمي زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Virgin) لأنه الأقل تعرضاً للمعالجة والأنقى من حيث الجودة. تجنبي إدخال الزيت إلى داخل العين، وإذا حدث ذلك اغسليها مباشرة بالماء الفاتر. يفضل القيام بالروتين ليلاً لتجنب تلامس الزيت مع الغبار أو المكياج. التزمي باستخدامه لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتائج ملموسة. توقفي عن الاستخدام فوراً في حال لاحظتِ أي تحسس أو احمرار في العين أو الجفون.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.